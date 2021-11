Hannover

Die kräftig grüne Wandfarbe hat hier und da schon weiße Streifen, die Tische sind in gesundem Abstand aufgestellt, mehr als neun Gäste dürfen hier zu einer Zeit nicht sitzen. Und wer hinein will, dem wird vom jungen Security-Mann erst einmal die Temperatur gemessen. Wer irgendwie nach Erkältung, Grippe oder eben Covid-19 wirkt, muss einen Schnelltest machen. Ist er positiv, geht es in das von der Stadt angemietete Quarantäne-Hotel. Ist er negativ, kann kann man hier sitzen, bekommt Kaffee, Tee oder Wasser mit oder ohne Kuchen, mit oder ohne heißes Süppchen. Und kann zur Ruhe kommen. Oder erzählen.

Ruhe oder reden, das ist egal. Egal auch, ob es 20 Uhr, Mitternacht oder vier Uhr morgens ist, egal, in welcher der sieben Nächte die Woche - im neuen Nachtcafé hat man ein sicheres Dach über dem Kopf, auch wenn man kein Obdach hat.

Kompass war früher: Jetzt ist hier tagsüber der Tagestreff vom Kontaktladen Mecki und das Nachtcafé. Das betreibt die Obdachlosenhilfe mit Chef Mario Cordes. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Am Freitagabend ist zwischen 20 Uhr bis Mitternacht noch nicht viel los. Zwei Kumpels, beide schätzungsweise zwischen 45 und 55, sitzen hier und erzählen, einer von ihnen mit viel Schmuck, einer Mundharmonika und etwas blutunterlaufenen Augen. „Zwischen 2 und 6 Uhr morgens kommen die meisten“, sagt Mario Cordes. „Manchmal nicken sie auch weg, dann ist das so.“

Immer mehr Obdachlose

Der 51-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Obdachlosenhilfe, der neben dem Nachtcafé auch mittwochs, donnerstags und samstags die Essensausgabe am Andreas-Hermes-Platz betreibt. Cordes kennt die Menschen, die hier und dort auftauchen und er weiß, dass es immer mehr werden. „Vor Corona hatten wir 500 bis 600 Menschen auf der Straße, jetzt ist es die doppelte Anzahl.“ Seit drei Jahren versucht Cordes, eine solche Einrichtung wie das Nachtcafé anzubieten. „Es sind so viele Ladenlokale frei, aber das Klientel hat einen zu schlechten Ruf. Man sieht die einzelnen Betrunkenen, aber dass sich das Großteil der Leute gut benimmt, sieht man nicht.“

„Man bekommt viel zurück“

Depressionen, Stromrechnungen nicht bezahlt, arbeitslos oder auf Kurzarbeit, Alkoholprobleme oder einfach aus der Wohnung geflogen, es gibt viele Gründe, um auf der Straße zu landen. „Das kann jedem passieren“, sagt die frühere Altenpflegerin Isabell Greite (57), die sich hier ehrenamtlich die Nächte um die Ohren haut. „Das sind alles Menschen. Und ich bin sowieso eine Nachteule“, sagt sie. „Man bekommt wirklich jede Menge zurück hier.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Michael lo Pinto (52) lebt seit drei Monaten auf der Straße und erzählt eine eher außergewöhnliche Geschichte. „Ich habe COPD.“ Diese chronisch-obstruktive Lungenkrankheit verursache Luftnot, lo Pinto sagt, er habe es im Lockdown in der Wohnung nicht ausgehalten, habe sie gekündigt und schlafe zwar nicht auf der Straße („da würde ich kein Auge zumachen“), aber im Maschpark gäbe es schöne Ecken unter Bäumen. Im Frühjahr will er in Richtung Jakobsweg nach Spanien, „den Winter hier kann ich im Schlafsack verbringen, der hält bei minus 50 Grad warm“. Mit Flaschensammeln versucht er über die Runden zu kommen, „das geht schon“, meint der gelernte Schlosser zuversichtlich.

In der neuen Einrichtung der Stadt, bei der sich Obdachlose nachts aufwärmen können. Michael lo Pinto liest hier. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Vor dem Nachtcafé, das tagsüber jetzt Tagestreff Kontaktladen Mecki 2 heißt und vorher „Kompass“, fährt die Linie 10, ein paar Meter weiter sitzen am Bahnhofsvorplatz vornehmlich osteuropäische Männer auf der Mauer vor dem Parkhaus und trinken Bier oder Stärkeres. Einige werden heute Nacht noch zum Alten Flughafen in die Obdachlosenunterkunft fahren. „Aber das ist noch immer katastrophal da“, sagt Cordes. Kriminalität und Gewalt wären dort nach wie vor nächtliches Übel. Ein Grund, warum viele lieber draußen schlafen.

Unter der Eisenbahnbrücke zwischen dem Nachtcafé bis Bahnhofsvorplatz stinkt es nach Ammoniak, Erbrochenem und dem Cannabisrauch der drei Jungs, die hier offen an ihrem Joint ziehen. Eine Woche, bevor Schnee angesagt ist, sind die Menschen noch draußen. Die Fußballfans, die vom Spiel 96 gegen Paderborn kommen, junge Leute, die sich am Ernst-August-Platz zwischen den noch nicht geöffneten Weihnachtsmarktbuden versammeln und fröhlich Selfies schießen.

Bahnhof: Ein Mann sammelt Flaschen. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Dazwischen und am Rande einsame Menschen mit oder ohne Einkaufswagen mit ihren Habseligkeiten, manche nur mit Rucksack, einer schläft bereits außen in den hell erleuchteten Schaufensterauslagen neben dem Hussel-Laden. In den Karstadt-Arkaden macht eine Frau ordentlich ihre Bettstatt, gegenüber im Hauseingang schnarcht schon einer in seinem Schlafsack, während Leute mit Bratwurst im Brötchen vom Bratwurstglöckle vorbeigehen.

In der City: Schuhe ordentlich aufgestellt, Hoffnung auf etwas Geld. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Vor dem GOP sitzt Detlev Lange (56), der mittlerweile in einem Housing-First-Projekt in Vahrenwald eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, aber das Geld ist knapp. „Mein Scheck vom Jobcenter ist nicht angekommen“, sagt er und versucht zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Nun hofft er auf spendierfreudige GOP-Besucher, „aber die geben nicht mehr viel. Selbst die Kellner bekommen nicht mehr viel Trinkgeld“, weiß er zu berichten. Aber der Tipp mit dem Nachtcafé wäre vielleicht etwas, eine warme Suppe schmeckt auch in einer der letzten milden Novembernächte.

Wartet auf Spender. Detlev Lange (56). Quelle: SAMANTHA_FRANSON

„Ich habe gerade eine neue Dose aufgemacht“, erzählt Isabell Greite, die je nach Besucheraufkommen mehr oder weniger Bohnensuppe anbietet. Fröhlich begrüßt sie jeden neuen Gast, viele kennt sie schon aus ihrer Arbeit aus der Essensausgabe für Obdachlose am Andreas-Hermes-Platz. „Dort geht es nicht immer so friedlich zu wie hier, da sind ja auch viel mehr Leute. Aber wenn jemand mal laut wird, mache dann einen Spruch und gut is.“

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen: Isabell Greite (57) und Anna Lena Bloem (22) haben heute Bohnensuppe anzubieten. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Ihr zur Seite stehen Anna Lena Bloem (22), Sabrina Oppermann (40) und Ronja Bauermeister (22). Anna Lena Bloem hat selbst fast drei Jahre auf der Straße gelebt - bis sie schwanger wurde und sich letztlich am eigenen Schopf aus dem Schiet zog. „Das war für mich der Wendepunkt, ich war beim Jugendamt und Wohnungsamt, wo ich aber noch im achten Monat abgewiesen wurde.“ Nun hat sie trotzdem eine Wohnung, ihre Tochter ist ein Jahr und acht Monate, auf die Kleine passt ihr Lebensgefährte gerade auf, während sie hier Kaffee an die Gäste einschenkt. „Ich hätte mir so etwas wie hier gewünscht, als ich noch obdachlos war. Als Frau ist es schwer, einen Platz zu finden, ich habe im Winter fast immer gefroren. Tag und Nacht.“ Nun ist sie hier, „um etwas zurückzugeben“. Ihr Ziel: „Eine Ausbildung am besten im sozialen Bereich. Ich weiß ja, wovon ich spreche.“

Für andere da. Anna Lena Bloem, Isabell Greite und Sabrina Oppermann helfen nachts im Café aus. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Ronja Bauermeister kommt aus Hannover und studiert soziale Arbeit in Osnabrück, heute ist ihre erste Nacht im Nachtcafé. „Ich finde es einfach schön, den Leuten zu helfen. Und das hier ist ein schönes Angebot.“ Kaffee kochen, einschenken, den - Großteils männlichen - Gästen bringen und einfach mal zuhören, das reicht den meisten.

Ohne Corona hätte man Platz für 40 Menschen

Die Heizlüfter sind in dieser Nacht außer Betrieb, aber alle hier wissen, dass sich das schnell ändern kann. „Die kalten Tage kommen jetzt erst“, sagt Mario Cordes. Eigentlich würden bis zu 40 Leute hier unterkommen, „wir haben nur die neun Plätze wegen Corona. Bevor hier zu viele gleichzeitig sind, müssen sie wechseln.“ Sprich, werden notfalls hinaus in die Kälte geschickt. „Es geht ja nicht anders.“ Dann sitzen sie wieder irgendwo in der Stadt, warten, dass etwas passiert. Oder nicken in der Kälte weg. „Für die anderen Menschen bist du unsichtbar“, weiß Anna Lena Bloem noch aus ihrer Zeit auf der Straße. „Aber Du selber siehst die Menschen noch besser.“

Wer für die Obdachlosenhilfe spenden will: https://www.obdachlosenhilfe.org/

Von Petra Rückerl