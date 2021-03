Hilferuf ans Wirtschaftsministerium: Hotels und Gaststätten wollen am 1. April öffnen

Hannover

Die Betten bleiben leer, die Küche kalt. Nach vier Monaten Dauer-Lockdown ist das Gastgewerbe in Niedersachsen „wirtschaftlich am Ende“, sagt Dehoga-Landesvorsitzender Detlef Schröder. Der Hilferuf der gesamtem Branche ging am Montag in Form einer Resolution an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Der Appell vor dem kommenden Bund-Länder-Gipfel: „Wir können und müssen öffnen“ – möglichst schon zu Ostern. Althusmann machte Hoffnung auf den von der Landesregierung anvisierten Stufenplan, der eine „vorsichtige Öffnung“ schon oberhalb der 50er-Inzidenz-Marke erlauben könnte. Viel hänge zunächst von den Gesprächen zwischen Bund und Ländern ab.

Ein festlich gedeckter Tisch mit vier leeren Stühlen stand am Montagmorgen auf dem Platz der Göttinger Sieben als Symbol für die dramatische Situation von Gaststätten und Hotels. Nach insgesamt 25 Wochen Lockdown geht es für etliche der landesweit über 20.000 Betriebe längst ums Überleben, für über 200.000 Mitarbeitende um die berufliche Existenz. Finanzielle Hilfen des Staates und Rücklagen seien mittlerweile aufgebraucht. „Wir wollen unser Einkommen wieder mit unseren eigenen Händen verdienen und nicht von staatlichen Unterstützungen abhängig sein. Lasst uns öffnen“, fordert Schröder. Für viele Betroffene war der 1. März bereits der 120. Tag in Kurzarbeit

Öffnung schon oberhalb der 50er-Inzidenz-Marke?

Auch Alexander Rüter, Geschäftsführer des Central-Hotels Kaiserhof gegenüber dem Hauptbahnhof, ist beim Treffen mit Althusmann vor Ort. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt er. Zumindest für das ans Hotel angeschlossene Restaurant Brunnenhof das Café Centrale hofft er auf einen Neustart zum 1. April. Mit Lieferservice und Essen to go konnte zwar immerhin ein kleiner Teil der Umsatzeinbußen aufgefangen und einige Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden. „Trotzdem haben wir einen Ausfall von 80 Prozent“, rechnet Rüter vor.

„Unsere Branche hat bewiesen, dass sie Hygiene kann. Wir waren keine Infektionstreiber, und wir werden auch im weiteren Verlauf der Pandemie keine werden“, sagt Dehoga-Chef Schröder im Hinblick darauf, dass der Sieben-Tages-Inzidenzwert bis Ostern womöglich noch nicht unter die 50er-Marke oder gar unter die 35er-Marke sinken wird. „Lassen Sie und da jetzt einen Mittelweg finden“, appellierte er an den Wirtschaftsminister. Es brauche eine konkrete Öffnungsperspektive mit einer verlässlichen Vorankündigung als Planungssicherheit. Ansonsten würden viele Betriebe demnächst endgültig aufgeben.

Althusmann gab sich vorsichtig optimistisch. Er sei zuversichtlich, dass man im Zuge der Bund-Länder-Gespräche einen Stufenplan vorstellt, der auch für das Gastgewerbe eine „klare Perspektive“ beinhaltet. Sicherheit in Sachen Eröffnung sei in Zeiten steigender Inzidenz-Werte knapp vier Wochen vor Ostern zwar relativ. Allerdings müsse man jetzt „auch den Bereich von 50 bis 100 in den Blick nehmen“. Man müssen jetzt „Wege zurück in die Normalität“ finden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gaststätten-Förderpogramm wird aufgestockt

Eine konkrete Erfolgsmeldung für die gebeutelte Branche konnte der Wirtschaftsminister unterdessen schon am Montag verkünden. Das niedersächsische Förderprogramm für Gaststätten wird nochmal um weitere 19 Millionen Euro aufgestockt. In den vergangenen Monaten wurden aus dem diesem Topf bereits 75 Millionen Euro für Investitionen in die Betriebe ausgeschüttet.

Von André Pichiri