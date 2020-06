Hilfe in der Corona-Krise: Übernachten zum Schnäppchenpreis in Hannover

Hannover

Die von der Corona-Krise gebeutelten Hotels in Stadt und Umland von Hannover erhalten Schützenhilfe: Von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), die ihre Übernachtungs-Rabattaktion „Mein Hannover Hotel - Zu Gast in Deiner Stadt!“ in den Juli gezogen und diesmal sogar auf vier Wochen ausgedehnt hat. Pro Stern, Zimmer und Nacht mit Frühstück zahlen Regionsbewohner vom 1. Juli bis 3. August 20 Euro. Mit dabei sind 30 Hotels, darunter Hannovers einziges Fünf-Sterne-Hotel „Luisenhof“ und die neuen Hotels „Me and all Hotel“ am Aegi, das Intercity-Hotel Hannover hinter dem Hauptbahnhof auf dem Andreas-Hermes-Platz.

AUCH DABEI: Das neue „me and all-Hotel“ am Aegi hat erst vor wenigen Wochen geöffnet. Quelle: Me and all Hotel

„Zu Gast in Deiner Stadt“ sollte eigentlich schon vom 30. April bis 4. Mai stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Viele Hotels hatten da auch schon mangels Gästen geschlossen. „Diese Aktion ist ein starkes Zeichen, das der hannoversche Tourismus als verantwortungsvoller Gastgeber jetzt setzt. Es ist eine Möglichkeit, die nach wie vor vorhandene Qualität, die Zuverlässigkeit und die Gastfreundschaft unserer Hotellerie zu präsentieren“, so HMTG-Chef Hans Nolte. Erst vor kurzem hatte der Hotel-und Gaststättenverband Dehoga in der NP bekräftigt, dass die Lage der Hotels in der Region Hannover nicht gut sei – es fehlt wegen Corona noch immer an Übernachtungsgästen.

Neu: Familienzimmer zu einem kleinen Aufpreis

In den vergangenen fünf Jahren waren insgesamt mehr als 3.500 Einwohner aus Stadt und Region Hannover zu Gast in „ihren“ Hotels. Diesmal setzt die HMTG noch auf den Effekt, dass die Hannoveraner nach Wochen im Homeoffice die kleine Auszeit vom Alltag vor der Tür ohne lange Anreise besonders in Anspruch nehmen – zu Gunsten der Hotels. Neu im Angebot sind diesmal Familienzimmer, die auch zum Aktionspreis buchbar sind. Für einen Aufpreis von zehn Euro pro Zimmer und Nacht können beispielsweise zwei Erwachsene und ein Kind bis 16 Jahre in einem Drei-Bett-Zimmer der Hotels übernachten.

Ebenfalls neu: „Das 2 für 1 Ticket“. Wer eine Nacht bucht, bekommt den geführten Stadtrundgang durch die Altstadt in Verbindung mit seiner Übernachtung zu einem vergünstigten Preis. „Zu Gast in Deiner Stadt“ ist ab Mittwoch, 17. Juni, ab 10 Uhr buchbar. Eine Übersicht der Touren, Zeiten und die direkte Buchungsmöglichkeit gibt es unter: www.visit-hannover.com/zugast

Von Andreas Voigt