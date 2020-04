Hilfe für die Selbstständigen in der Region Hannover

Hannover

Diese Hilfsplattform wird demnächst vierstellig: schon mehr als 900 kleine Unternehmen, Einzelhändler und Gastronomen haben ihre Angebote und Anliegen auf #supportyourlokal NP gestellt. Es geht um Gutscheine und Außer-Haus-Verkauf, es geht um kreative Ideen und konkrete Hilfe für die, die in der Coronakrise mit dem Rücken zur Wand stehen. Auf unserer Homepage www.neuepresse.de ist das in mittlerweile 19 Kategorien und Branchen eingeteilte Portal nur einen Kick entfernt. Damit Sie schnell finden, was Sie suchen oder wo Sie wie helfen können.

Edeka Cramer ist eine große Nummer in der Region. 1947 gegründet, neun Standorte von Burgdorf bis Burgwedel, von Lachendorf bis Lehrte, von Empelde bis Ehlershausen. 700 Mitarbeiter, 20.000 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche, eine Idee. „Wir wollen Restaurants in der Region unterstützen und mit deren Können auch unseren Kunden was Gutes tun“, sagt Geschäftsführer Sebastian Cramer. Und so können zunächst einmal der geschlossene „Jägerhof“ in Langenhagen und „Mutter Buermann“ in Empelde in einer neuen Theke ein Gericht anbieten. Cord Kelle senior, in dritter Generation Chef des Hotel-Restaurants Jägerhof mit 40 Mitarbeitern hat mit seinem tschechischen Koch Zürcher Geschnetzeltes gezaubert. „Wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit“, sagt der 61-jährige Kelle, „ich bin gespannt, ob das funktioniert.“ 20 Portionen, im Wasserbad oder der Mikrowelle nur noch zu erwärmen, hatte er mitgebracht, verkauft wurden sie für 9,79 Euro. „Die ersten fünf Stück waren nach zehn Minuten verkauft“, berichtete Cramer vom großen Run auf den großen Genuss. Buermann-Inhaber Stefan Nacke weiß, „dass es für einen Gastronomen nicht einfach ist, beim Einzelhandel den Fuß in die Tür zu bekommen. Allein schon deshalb ist die Aktion überragend.“ Sein erstes Edeka-Angebot: Rindsroulade. Vermittelt hatte den Kontakt NP-Koch Jörg Lange, der mit dem „Weiße Westen Club“ ein gastronomisches Netzwerk geschaffen hat. Bei Bedarf kann das Angebot stark ausgeweitet werden. Cramer: „Für uns ist dieser Start jetzt eine Blaupause. Wenn das gut ankommt, können wir natürlich auch die Speisen mehrerer Restaurants parallel verkaufen.“

Hinter „Ollis Essenzielles“ steckt Oliver Müller und dessen Foodtruck, mit dem er Feiern oder Veranstaltungen vegan oder vegetarisch bereichert. „Den kann ich leider derzeit nicht betreiben“, sagt der Gastronom, der in der Krise aus seinem Spitznamen Olli und dem Schüsselgericht Bowl „Bowllis“ kreiert hat. Für 6,50 Euro bietet er Varianten mit derzeit passenden Motto-Namen wie „Rettungsschirm Bowlli“, „Soli Bowlli“ und „Isolation Bowlli“ an, die er Kunden persönlich vorbeibringt. Müller ist so erfolgreich, dass „die Idee auch was für nach der Krise ist“. An seinem 37. Geburtstag am Mittwoch gab es für Besteller ein Stück Geburtstagskuchen on top - und zur Feier einen Bowlli-Rekord: „Wir waren erstmals dreistellig. Das ist fantastisch“, freut sich Müller. Bestellungen unter Telefon 0179/ 5151 842 oder per Mail an ollis.essenzielles@gmail.com.

„hannoverfressen“ ist der Facebook- und Instagram-Account von Katharina Dreger (33), ihrem Bruder Stephan (30) und Kumpel Joshua Räsch (36). Das Trio testet seit 2016 Restaurants und schreibt darüber, 7400 Abonnenten interessieren sich für die Posts. In der Corona-Krise unterstützt hannoverfressen 50 ausgewählte Restaurants - nun auch mit dem Verkauf von schwarzen Hoodies. Vorne ist der NP-Hashtag #supportyourlocal, hinten das hannoverfressen-Logo aufgedruckt. 40 Euro kostet ein Hoodie, „jeder Cent geht in einen Topf, den wir den Restaurants spenden“, verspricht Projektmanagerin Dreger: „Wir wollen, dass alle diese 50 Läden die Krise überleben.“ Interessenten mailen an info@hannoverfressen.de mit Name, Adresse und gewünschter Größe.

Sound Work Veranstaltungstechnik gibt es seit 34 Jahren. Aber bei null Veranstaltungen wird auch nirgendwo die Technik dafür gebraucht, Axel Zeidler musste alle vier Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Und der 62-Jährige ist sich in der Krise für nichts zu schade. „Vielleicht braucht jemand, der noch Arbeit hat, gerade einen Hiwi für irgendein Projekt“, sagt Zeidler, der eine Menge Fähigkeiten und Fertigkeiten hat. So kennt sich Zeidler nicht nur mit Mikrofonen und Messtechnik aus, er hilft auch in der EDV, bei Transport und Gerüstbau, Entrümpelung, Renovierung, Metallbearbeitung, Garten- und Grundstückspflege. Allrounder gebraucht? Mail an info@sound-work.de oder Anruf unter 0172/ 543 32 95.

Melanie Wedemeier hat in den vergangenen vier Wochen mehr als 1100 Masken gefertigt, die eigentlich auf Braut- und Ballmode spezialisierte Designerin kommt den Aufträgen kaum hinterher: „Es sind nicht mehr nur Privatpersonen, auch Praxen fragen an und wollen 40, 60 oder 80 bunte Masken auf einmal“, sagt die Inhaberin von „Sasse Design“ in der Calenberger Neustadt. Aber auch sie hat ein Beschaffungsproblem: „Bundesweit sind kaum noch Gummibänder zu bekommen.“ Nun hat Wedemeier sich auf dem Weltmarkt umgesehen und Litzen in China bestellt. Und ihr Angebot erweitert: „Ärzte haben mich nach Laborkitteln gefragt. Die nähe ich jetzt auch noch.“ 30 Euro kostet ein Stück. Bestellungen per Telefon: 0511/ 1691212.

Von Christoph Dannowski