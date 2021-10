Hannover

Das Teilhabechancengesetz (THCG) für Langzeitarbeitslose ist aus Sicht von Michael Stier, Chef vom Jobcenter Region Hannover, ein Erfolg. Als Teil einer Gesamtstrategie, Menschen wieder in den Job zu bringen, sei es eine neue Chance. Seit der Einführung 2019 habe es im Bereich des Jobcenters 1492 bewilligte Anträge gegeben – in keinem Jobcenter in Deutschland wird diese Möglichkeit so konsequent umgesetzt.

Aber: Die Beendigungsquote liegt laut Stier aktuell bei 32 Prozent, vor der Pandemie habe sie deutlich darunter gelegen. Dies habe viel mit der mangelndenKommunikation beim begleitenden Coaching zu tun, sagte Michael Stier in seinem Zwischenbericht, den er am Donnerstag im Sozialausschuss der Region abgegeben hatte.

Die Förderung der Langzeitarbeitslosen, die mindestens zwei Jahre ohne Job sind, beruht auf einem Kombilohnmodell. Dabei zahlt der Staat von einer Dauer von maximal fünf Jahren einen Lohnkostenzuschuss, wenn ein Unternehmen Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der Zuschuss bezieht sich entweder auf den gesetzlichen Mindestlohn oder auf den Tariflohn.

Knapp die Hälfte der Vermittelten bezögen einen Tariflohn, berichtete der Chef des Jobcenters am Donnerstag. „Eine gute Quote.“ Zudem gibt es eine Reihe von Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten während der Maßnahme.

Zehn Langzeitarbeitslose sind zurück im Arbeitsalltag

„Das Gesetz bietet eine gute Chance, den Menschen zu helfen, dass sie aus der SGB II-Falle kommen“, so Stier. Auch arbeitsmarktferne Leistungsberechtigte könnten bei der Förderung „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ direkt erreicht werden.

Konkret heißt das: 58 Prozent der Teilnehmer hätten keine Ausbildung, sagte er. Im Bundesdurchschnitt seien es 50 Prozent. 63 Prozent der Gesamtteilnehmer seien Männer, 37 Prozent Frauen. Etwa 11.000 Klienten gehören im Jobcenter Region Hannover zur Zielgruppe, die länger als sechs Jahre keine Arbeit haben.

Im Durchschnitt würden die SGB-II-Bezieher über 32 Monate beschäftigt, 56 Prozent der Arbeitgeber kämen aus der Privatwirtschaft, der Rest verteile sich auf gemeinnützige und öffentliche Arbeitgeber. Häufigste Bereiche seien das Gesundheits- und Sozialwesen, dann Handel und öffentliche Verwaltung. „Das Angebot muss verstetigt werden“, forderte Stier. Die Rückkehr in den Arbeitsalltag mache etwas mit den Menschen. Zehn Langzeitarbeitslose habe man über das Teilhabechancengesetz bislang in Ausbildung oder feste Anstellung gebracht.

Von Andreas Voigt