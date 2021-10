Hilfe aus Hannover für Lava-Opfer aus La Palma

Hannover

Der Vulkan brodelt noch immer ohne Unterlass. Der Lärm ist oft ohrenbetäubend, zwei Ortschaften mit 2000 Häusern liegen unter Lava und Asche. „140 Hektar Bananenplantagen und 43 Hektar Weinberge sind verschüttet“, erzählt Heidi Merk. Auf 845 Hektar Land türme sich die Lava teilweise bis zu 100 Meter hoch. Für sie ganz klar: „Diese Insel braucht unsere Hilfe.“

Seit gut 20 Jahren engagiert sich die frühere Justiz- und spätere Sozialministerin als Präsidentin der Deutsch-Spanischen Gesellschaft Niedersachsen. Völkerverständigung ist das Ziel. Vertiefung der kulturellen und wirtschaftlichen Bindungen. Corona hat viele Treffen, Lesungen, Filmvorführungen, Diskussionen unmöglich gemacht. Jetzt startet die Gesellschaft neu durch – und lebt Solidarität.

Gesammelt beim Musikabend

Bei einem Musikabend mit der Band Marea in der „Schwanenburg“ (Limmer) sind am Donnerstagabend die ersten 800 Euro an Spenden zusammengekommen. „Viele Gäste wollen das Geld direkt überweisen ans Rathaus in El Paso“, sagt Merk (Kontonummer ES26 2100 7109 3122 0015 5652, Bank La Caixa). Die Spenden würden direkt an Bedürftige verteilt.

Wie viele der Landwirte, aber auch Menschen, die sich mit Lebensmittelläden eine Existenz aufgebaut haben, betroffen sind, wissen Merk und ihr Mann, Ex-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, nur annähernd – aber aus direkter Erfahrung. Sie selbst haben ein Ferienhaus auf der Insel, in deren Westen durch den im Moment unaufhaltsamen Lavastrom und die vielfach giftigen Dämpfe schon 7500 Menschen evakuiert werden mussten.

Eruption vernichtet Existenzen

Freunde und Nachbarn schicken Merk und Schmalstieg Fotos der Verwüstung. Straßen, auf denen sie noch vor drei Monaten in die Stadt gefahren sind, gibt es nicht mehr. Der gerade eröffnete Supermarkt ist durch die Eruption verschwunden. „Wir fühlen mit den Menschen, die nichts mehr haben, außer ihrem eigenen Leben“, sagt Schmalstieg.

Von Vera König