Hilfe, Hotline, Hinweise: Polizei Hannover startet Kampagne zur Bekämpfung häuslicher Gewalt

Gewalt hat in der Gesellschaft keinen Platz: Im Rahmen der im März gestarteten Kampagne #schlussdamit legt die Polizeidirektion Hannover nun den Fokus auf das Thema „Häusliche Gewalt“ und bietet Betroffenen Hilfe an.

Häusliche Gewalt gibt es in vielen verschiedenen Erscheinungsformen und ist in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden. Von scheinbar strafrechtlich nicht relevanten Verhaltensweisen, wie familiären Streitigkeiten und Beleidigungen bis hin zu Tötungsdelikten sind jegliche Formen im Rahmen der häuslichen Gewalt vorstellbar. Nicht nur Lebenspartner und ältere Menschen sind betroffen, sondern oft auch Kinder.

Plakat-Aktion zur Kampagne #schlussdamit der Polizei Hannover.

„Gewalt im häuslichen Umfeld ist selten ein Ausrutscher“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Sie ist meist Ausdruck von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen zwischen Täter und Opfer.

Grundsätzlich verlaufe häusliche Gewalt nach einem wiederkehrenden Muster. Die Betroffenen rutschen so in eine Gewaltspirale. Diese sei gekennzeichnet von Übergriffen, die sich in immer kürzeren Abständen wiederholen.

Hotline und Social-Media-Kampagne

Neben der körperlichen Gewalt kommt es in diesem Zusammenhang auch oft zu psychischer und sexueller Gewaltausübung. Auch Vorfälle zwischen ehemaligen Lebenspartnern werden als häusliche Gewalt gewertet. Sie findet häufig, aber nicht nur in den eigenen vier Wänden statt.

Zentraler Bestandteil der aktuellen Kampagne gegen häusliche Gewalt sind Präventionshinweise und die Absicht, das Thema in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken. Unter anderem wurden Plakate erstellt, eine Präventionshotline geschaltet und eine Social-Media-Kampagne gestartet. Die Polizeidirektion Hannover will sensibilisieren und beraten.

Savas Gel: Dezernatsleiter für Kriminalitätsbekämpfung und Prävention.

„Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sondern geht uns alle etwas an“, sagt der Leiter des Dezernates für Kriminalitätsbekämpfung und Prävention, Savas Gel. Jeder könne seinen Teil dazu beitragen, einen Ausstieg aus der Gewaltspirale zu ermöglichen. Sein Appell: „Seien Sie aufmerksam! Suchen Sie den Kontakt zur Polizei! Wählen Sie lieber einmal mehr den Notruf!"

Die Kampagne wird über das Social-Media-Team der Polizei Hannover auf den bekannten Kanälen unter #schlussdamit begleitet. Ab dem 23. September gibt es eine Dokumentation zum Thema „Was passiert, wenn ich Opfer von häuslicher Gewalt geworden bin?“

In dem Beitrag wird erläutert, welche konkreten Maßnahmen von der Polizei in einem Fall von häuslicher Gewalt getroffen werden und welche Hilfsangebote Opfer nutzen können. Zudem berichtet eine ehemalige Betroffene von ihrem erfolgreichen Ausstieg aus der Gewaltspirale.

Hilfe am Telefon

Zusätzlich werden die Dienststellen der Polizeidirektion Hannover am Mittwoch, 23. September, von 8 bis 16 Uhr für Fragen rund um das Thema „Häusliche Gewalt“ zur Verfügung stehen. Betroffene können sich auch anonym melden. Kontakte: Polizeiinspektion (PI) Hannover: 0511/1092581, PI Burgdorf: 05136/88614108 und PI Garbsen: 05131/7014661.

