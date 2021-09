Hildesheim

Das Steuerverfahren gegen den Manager Dr. Hans Schneidereit (66, Name geändert) dauert nun schon neun Jahre. Der Vorwurf: Der einstige Chef eines Kabelanbieters soll 1,25 Millionen Euro am Fiskus vorbei gebracht haben. Und dieses Verfahren wird noch viel, viel länger dauern. „Der Prozess musste ausgesetzt werden. Der Angeklagte ist erkrankt und nicht verhandlungsfähig“, teilte Philipp Suden, Sprecher des Landgerichts Hildesheim am Dienstag mit. Die Prozess war noch bis Mitte September terminiert.

Und auch da wäre noch unklar gewesen, ob das gereicht hätte. „Die Materie ist so kompliziert, dass es Stunden brauchen würde, um sie einem Laien zu erklären“, sagte der Staatsanwalt zum Prozessauftakt. Eigentlich klingt der Sachverhalt ganz einfach: Hans Schneidereit hat im Jahr 2010 500 Aktien seiner Firma verkauft und einen enormen Gewinn erzielt.

Gewinn aus Aktienverkäufen nicht versteuert

Er hat den Gewinn von 1,25 Millionen Euro dem Finanzamt Hannover mitgeteilt. Doch er sei davon ausgegangen, dass die Unternehmensanteile nicht Bestandteil seiner Bezahlung seien und habe sie deshalb nicht versteuert, erklärte sein Anwalt im Prozess. In einem Musterverfahren habe das Finanzgericht Köln diese Auffassung bestätigt. Allein deshalb ist eine Verurteilung des Managers fraglich.

Die Steuerermittler in Hannover sehen das offenbar anders. Also gab es die Anklage gegen Schneidereit. Ein Schaden ist dem Staat nicht erstanden. Der Steuersünder hat seine Schuld nachträglich beglichen. In der Verhandlung räumte Schneidereit ein, die Steuerpflicht seiner Aktiengewinne nicht ausreichend geprüft zu haben.

Angeklagten erwartet geringe Strafe, wenn überhaupt

Aus all diesen Gründen dürfte im Falle einer Verurteilung, allenfalls eine geringe Strafe zu erwarten sein. Hinzu kommt die überlange Verfahrensdauer. Auch das Alter des Angeklagten dürfte eine strafmildernde Wirkung haben. Zumal er nicht vorbestraft sein dürfte. Und das Verfahren, so sein Anwalt, habe erhebliche Nachteile für den Manager mit sich gebracht. So durfte er einen Aufsichtsratsposten nicht übernehmen. Und selbst seine Ehefrau musste berufliche Nachteile hinnehmen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hans Schneidereit ist promovierter Jurist und war Chef eines Kabelanbieters. Im Rahmen dieser Tätigkeit war er für die TV-Digitalisierung zuständig. Ohne internetfähiges Fernsehen wäre die Nutzung von Streamingdiensten wie Netflix nicht möglich.

Wie stark und woran der Angeklagte erkrankt ist, konnte der Gerichtssprecher nicht sagen. Wann der Prozess von Neuem beginnt, ist ebenfalls ungewiss.

Von Thomas Nagel