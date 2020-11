Hildesheim: Junger Mann plante Terrorakt nach Vorbild von Christchurch

Hildesheim

Ein junger Mann (21) aus Hildesheim wird wegen Vorbereitung eines Terroraktes vor Gericht stehen. Er plante einen Terrorakt nach Vorbild von Christchurch. Im März 2019 hatte ein terroristischer Einzeltäter in Neuseeland 51 Menschen getötet. „Der Angeklagte hatte noch kein konkretes Anschlagsziel“, erklärte Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichts Hildesheim. Der Prozess gegen den 21-Jährigen beginnt am 7. Dezember.

Nach den Hinweisen eines Chatpartners konnte die Polizei den jungen Mann festnehmen. Der mutmaßliche Täter hatte seinem unbekannten Gesprächspartner im Internet am 29. Mai 2019 mitgeteilt, dass er sich bewaffnet vor einer Moschee positionieren wollte. Ziel des Rechtsextremisten: So viele Muslime töten wie möglich. Zwischen Juli 2019 und Mai 2020 hatte sich der Angeklagte dafür zwei Armbrüste und mehrere Messer beschafft. Für die Staatsschützer sind gerade die „einsamen Wölfe“ (terroristische Einzeltäter) schwer zu fassen. Sie gehören keiner Organisation an und brüten ihre mörderischen Pläne im stillen Kämmerlein aus.

Anzeige

Psychiater begutachtet den Angeklagten

Die Anklage war zunächst vor der Staatsschutzkammer in Lüneburg erhoben worden. Doch da der 21-Jährige bei der Begehung einiger Taten noch Heranwachsender war, wurde eine Jugendkammer des Landgerichts Hildesheim mit dem Fall betraut. Im Prozess wird ein psychiatrischer Gutachter feststellen, ob der vermeintliche Täter schuldfähig ist.

Sechs Taten werden dem 21-Jährigen zur Last gelegt

Insgesamt werden dem Mann aus Hildesheim sechs Taten zur Last gelegt. Im Mai 2017 stieß er Todesdrohungen in Chats gegen eine 15-Jährige aus. Das Verhältnis von Täter und Opfer sei nicht ganz klar, erklärte Kumme. Wahrscheinlich habe der Angeklagte die Jugendliche gekannt. Er hatte sich ihr aber unter falschem Namen im Internet genähert. Auch gegen die Mutter und den Stiefbruder des Mädchens soll er Todesdrohungen ausgestoßen haben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ferner habe der 21-Jährige 2019 rassistische Äußerungen gegen dunkelhäutige Menschen in Chats verbreitet. „Das erfüllt den Tatbestand der Volksverhetzung“, erklärt Kumme. Am schwersten wiegt aber die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Tateinheit mit Terrorismusfinanzierung (weil er sich Waffen gekauft hatte). Der junge Mann habe sich mit den Anschlägen von Christchurch beschäftigt, heißt es in der Anklage. Dann habe er einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag auf eine Moschee geplant. Seit dem 6. Juni sitzt er in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel