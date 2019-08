Hildesheim

Ein 28-Jähriger aus Hannover hat sich am Mittwoch schwere Verletzungen zugezogen, als er bei einem Übungssprung mit seinem Fallschirm in 20 Metern Höhe von einer Windböe erfasst wurde und abstürzte. Laut Polizei fiel der Mann zunächst unkontrolliert und auf den letzten fünf Metern im freien Fall auf die Erde. Seine Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, teilte die Polizei mit. Er kam zur Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus.

Von sbü/RND