Hildesheim: Familie aus Peine klagt auf Quarantäne-Entschädigung

Hildesheim

Für die Familie aus Peine wäre es ein schönes Zubrot. Das Paar mit einem zehn Monate alten Sohn klagt auf 7500 Euro Entschädigung gegen den Kreis Peine. Grund: Die Familie wurde ihrer Meinung nach zu Unrecht zehn Tage lang in Quarantäne geschickt. Und zwar vom 28. April bis 7. Mai 2021.

Am Freitag verhandelte die Zivilkammer 5 des Landgerichts Hildesheim die Angelegenheit. Und nach der Beweisaufnahme steht fest, so viel wird für die Familie nicht herausbekommen. Der Vater hatte Kontakt zu einem Corona-Kranken. Als K1-Kontakt musste er in Quarantäne.

Doch galt das auch für Mutter und Sohn? „Die Aussage einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes ergab kein eindeutiges Ergebnis“, erklärte Gerichtssprecher Steffen Kumme. Sie habe gesagt, dass man erst mal das Testergebnis des Mannes abwarten müsse.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch der Familienvater hatte zwei negative Tests. Seine Klage stützte sich darauf, dass er sich „freitesten“ konnte. „Die Verwaltungsgerichtssprechung sieht das nicht vor. Die Anordnung einer 14-tägigen Quarantäne war rechtens“, erklärt Kumme.

Im Falle für Mutter und Sohn hat die Kammer hingegen ihre Zweifel. Denn es habe keine eindeutige Aussage des Gesundheitsamtes gegeben. Also könnte für beide eine Entschädigung in Frage kommen. Allerdings nicht in Höhe von 250 Euro pro Tag. Die Kammer zog zum Vergleich die Entschädigung für zu Unrecht eingesperrte Menschen heran. Sie beträgt 75 Euro pro Tag. Gerichtssprecher Kumme sagte, dass eine häusliche Quarantäne aus Sicht der Kammer deutlich angenehmer als ein Gefängnisaufenthalt sei. Urteil am 27. November

Von Thomas Nagel