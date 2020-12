Hildesheim

In der Prozesspause lächelt Felix F. (21) ein wenig entrückt. Es wirkt, als könne er nicht fassen, warum er im Landgericht Hildesheim auf der Anklagebank sitzt. „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ lautet der Hauptvorwurf.

Am Freitag sagte der Angeklagte aus. Erstmals legt er die Atemschutzmaske ab. Dahinter verbarg sich ein klares, trauriges Konterfei. Ein Lächeln und ein bisschen mehr Farbe im Gesicht, und er wäre ein Frauenschwarm. „Zu den Anklagepunkten 1 bis 4 bekenne ich mich nicht schuldig.“ Im Mai 2017 soll er schlimme Beleidigungen und Todesdrohungen via Facebook gegen eine 15-Jährige und ihre Familie ausgestoßen haben. Die Jugendliche hatte ihn laut Anklage nach dem Zusenden eines pornografischen Fotos abblitzen lassen.

Anzeige

Volksverhetzung als „Scherz“ gemeint

Zu der Volksverhetzung gegen Farbige, Muslime und Frauen meinte er: „In diesen Foren redet man so, das ist normal.“ Zu seinem Chat am 29. Mai 2020 erklärte F.: „Ich hatte nie vor, einen Anschlag zu begehen.“ Er hatte geschrieben, vor einer Moschee so viele Menschen wie möglich zu töten. Sein Vorbild war der Amoklauf von Christchurch ( Neuseeland) im März 2019. Er selbst war im Besitz von zwei Armbrüsten und mehreren Langmessern.

„Ich wollte meinen Chatpartner verarschen“, erklärte Felix F. als Motiv für die Rede vom Amoklauf. Leute wie der Attentäter von Christchurch werden in den Foren als „Helden“ verehrt. Er sei hingegen nie rechtsextremistisch gewesen. Seine faschistischen Statements beschrieb er mit Worten wie „Humor“ oder „Scherz“. Der Angeklagte bezeichnete sich als „Freidenker“.

Felix F. (21) leidet unter Angstzuständen

Ein Freidenker, der von quälenden, immer wiederkehrenden Gedanken beherrscht wurde. Seit der Pubertät habe er unter Ängsten gelitten, befürchtete sogar, von seinen Eltern vergiftet zu werden. Seine Selbsttherapie: Cannabis, harter Alkohol, Amphetamine. Und die Flucht aus dem analogen Leben. Seinen Tagesablauf sah so aus: Bis abends im Bett gelegen, dann an den Computer, Drogen. Freunde im realen Leben habe er nicht gehabt, Hobbys Fehlanzeige.

Wie glaubhaft ist die Aussage des Angeklagten? Die Mails an die 15-Jährige wurden vom Computer seines Stiefvaters verschickt. Die Mailadresse beinhaltete die Geburtsdaten des Angeklagten. Zur Tatzeit war er bei seinem Stiefvater zu Besuch. Die Beleidigungen gegen die 15-Jährige sind im selben devoten Duktus verfasst, wie andere seiner Botschaften („das ist mein deutscher Looser-Pimmel“).

Angeklagter ist eine Scheidungswaise

Felix F. kein Rechtsextremist? Mit den Nazi-Codes kennt er sich bestens aus. Wie der Attentäter von Christchurch hing er der Ideologie „Männer gehen ihren eigenen Weg“ an. Einige Wochen vor der Tat hatte er den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen. Am Tattag sei es ihm schlecht gegangen, er war auf Entzug und hatte nicht geschlafen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Felix F. ist eine Scheidungswaise. Seine Mutter (54), eine Lehrerin, spricht nüchtern von einem „Nähe-Distanz-Konflikt“. Er wollte in den Chats und der „Sprache der Gewalt“ seine Perspektivlosigkeit kompensieren, analysiert sie ihr eigenes Kind im Gerichtssaal 134. In der Familie gab es Gewalt des Sohnes gegen Mutter und Vater. Das Jugendamt war eingeschaltet. Felix F. spricht weniger akademisch als seine Mutter: „Ich habe in den Akten gelesen, dass sie mich nie wollte.“

Von Thomas Nagel