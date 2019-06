Hannover

Spaten waren nicht zur Hand, dafür standen drei Schaufeln bereit. So wurde am Dienstagvormittag aus dem ersten Spatenstich des neuen Sozialgebäudes der Stadtentwässerung ein Schaufelstich. Den nahmen Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette, Betriebsleiter Hans-Otto Weusthoff sowie Peggy Keller aus dem Betriebsausschuss vor.

Es war matschig auf der Baustelle in der Hainhölzer Sorststraße. Der Regen hatte die sandige Erde auf einem Teil des Parkplatzes des Stadtentwässerung-Verwaltungsgebäudes aufgeweicht. Hier entsteht direkt neben dem bisherigen Sozialgebäudes die neue Behausung.

Kanalarbeiter: „Eine schmutzige Angelegenheit“

Denn der alte 70er-Bau ist in die Jahre gekommen: Durch eingedrungene Feuchtigkeit hat sich Schimmel gebildet, das Gebäude weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. „Die Mitarbeiter der Stadtentwässerung haben einen harten Job und stehen täglich knietief in dem, was wir Hannoveraner hinterlassen. Es ist eine schmutzige Angelegenheit“, so Teygtmeyer-Dette. „Umso wichtiger ist es, dass sie einen Rückzugsort haben, an dem sie sich wohlfühlen können.“

Das neue Sozialgebäude entsteht an der Sorststraße in Hainholz – auf einem Teil des Parkplatzes der Stadtentwässerung und neben dem alten Sozialgebäude (rechts im Bild). Quelle: Nancy Heusel

In dem neuen Gebäude entstehen in den nächsten zwei Jahren rund 200 Umkleideplätze und mehr als 100 Duschen auf 2600 Quadratmetern und drei Etagen. In dem 8,5 Euro Millionen teuren Bau können sich die Kanalarbeiter dann ihrer schmutzigen Kleidung entledigen, sich frisch machen und bei Pausen aufenthalten. Im bisherigen Sozialgebäude sollen neue Büro-und Besprechungsräume entstehen.

Von Josina Kelz