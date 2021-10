Heute ab 18 Uhr live: Experten informieren über künstliche Gelenke

Hannover

In jedem Jahr werden in Deutschland etwa 400.000 neue Hüft- und Kniegelenke eingesetzt. Viele Eingriffe sind altersbedingt notwendig. Dazu kommen Operationen infolge von Vorfällen wie Oberschenkelhalsbrüchen. Beim nächsten Gesundheitstalk der NP und des Klinikums Region Hannover soll es um die Bewertungen von solchen Eingriffen gehen.

Sind sie immer nötig? Welche Rolle spielen Sport und Physiotherapie? Und wie hat sich das Material für die künstlichen Gelenke in den vergangenen Jahren entwickelt? Am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr sprechen dazu Prof. Dr. Oliver Rühmann, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin des Klinikums Agnes Karll in Laatzen, Dr. Martin Panzica, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Klinikums Neustadt, Prof. Dr. Reinhard Fremerey, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Klinikums Lehrte und Großburgwedel, sowie Renate Neitzel, Physiotherapeutin des Klinikums Agnes Karll Laatzen. Der Talk über Hilfe durch moderne Endoprothetik beginnt um 18 Uhr und kann per Livestream auf Youtube verfolgt werden.

Von Jan Sedelies