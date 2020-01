Wie arbeiten albanische Kokain-Verkäufer in Hannover? Wo schlafen sie? Wo haben sie die Drogen deponiert? All das hat das „Analysenetzwerk Balkan“ der Polizeidirektion Hannover herausgefunden. Und die Beamten kennen inzwischen auch immer mehr der fest abgesteckten Verkaufsreviere der Straßenhändler – nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern nun auch im Umland.