Pollenflug in Hannover: Wenn der Heuschnupfen schon im Winter kommt

Die Augen tränen unaufhörlich und die Nase läuft – für Allergiker ist dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass ihre Leidenszeit beginnt. Ungewöhnlich ist aber die Zeit „Bei mir hat es in diesem Jahr schon Ende Januar angefangen“, sagt Kyra Kruppe (27). Die Hannoveranerin leidet schon viele Jahre unter Heuschnupfen. Jetzt, wo Erle und Hasel unterwegs sind, muss sie vor allem morgens viel niesen. Richtig intensiv werde es aber erst im April. „Bei mir geht es immer früher los und dauert dadurch länger“, sagt sie.

Einige Betroffene berichten sogar, dass sie ihre Medikamente inzwischen das ganze Jahr über nehmen müssen. Eine beschwerdefreie Zeit? Die gibt es für die harten Fälle kaum noch – nicht einmal im Winter.

Pollen fliegen immer früher

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) untersucht den Flug des Blütenstaubs bereits seit vielen Jahren. Die Pollen der Hasel sind die ersten, ihre „Kätzchen“ hängen bereits an vielen Sträuchern herab. In Niedersachsen blüht sie im Mittel erst ab dem 5. Februar. Dieses Jahr ging es bereits zweieinhalb Wochen früher los. 2019 sogar noch eher. „Tendenziell fliegen die Pollen von Hasel und Erle bereits zwei oder drei Wochen früher“, sagt DWD-Expertin Christina Endler.

Unter den Hasel-Pollen leiden Allergiker inzwischen bereits im Januar. Quelle: Rainer Dröse

Grund seien die immer wärmer werdenden Winter. Dieses Jahr hat es erst neun Tage mit Frost, also Temperaturen von weniger als 0 Grad gegeben. Dies führt dazu, dass die Pflanzen früher blühen und somit auch ihre Pollen verteilen. 2019 flog der Blütenstaub dank eines sonnigen Februars hervorragend, sagt Endler. Das ist dieses Jahr nicht so – zuletzt brachte Sturm „Sabine“ viel Regen. „Die meisten Pollen verteilen sich am besten, wenn es mild, trocken und windig ist“, sagt Endler.

Einige der Allergiker mit großen Problemen landen früher oder später in der Praxis von Raune Kraas und Stephan Molitor in der Südstadt. Kraas berichtet von immer mehr Heuschnupfen-Fällen. „Meine besonders betroffenen Patienten spüren schon im Januar den Pollenflug. Zuletzt ging es immer früher los.“

Aggressivere Pollen durch Klimawandel?

Gerade die Menschen, die auf ein bestimmtes Protein in den Birken-Pollen allergisch reagieren, treffe es extrem. Denn auch Hasel und Erle gehören zur Familie der Birkengewächse. Die Birke selbst blüht etwas später. Dies führe letztlich dazu, dass sich die Heuschnupfen-Saison für die Allergiker nicht nur verschiebt, sondern oft auch verlängert, so die Ärztin. Sie rechnet auch für 2020 mit einer harten Saison für Betroffene.

In einigen Jahren seien die Pollen zudem besonders aggressiv, sagt Kraas. Das hätten Studien ergeben. Das Klima allein aber führe nicht dazu, dass der Blütenstaub heftigeren Heuschnupfen auslöst, betont DWD-Expertin Endler. Letztlich sei es die aktuelle Wetterlage, die den Pollenflug beeinflusst. Aber: Durch die erhöhte CO2-Konzentration in der Luft würden die Pflanzen mehr Pollen produzieren.

Warme Winter führen dazu, dass die Pollen schon früher im Jahr unterwegs sind. Quelle: Rainer Dröse

Kraas sieht zudem die Gefahr, dass mehr Menschen eine Allergie gegenüber den Blütenstaub von Pflanzen ausbauen, die hierzulande gerade erst heimisch werden. Als Beispiel nennt sie das Beifußblättrige Traubenkraut – auch als Ambrosia bekannt. Generell würden die Menschen mehr Allergien ausbilden als früher, sagt Kraas. Woran das liegt, darüber zerbrechen sich die Wissenschaftler die Köpfe.

Warum Hannover kein guter Wohnort für Allergiker ist

Die meisten Allergiker quälen sich im Frühjahr mit juckenden Augen und Schnupfen. Richtig problematisch werde es laut Krass dann, wenn es zum „Etagewechsel“ kommt und die Patienten allergisches Asthma ausbilden.

Betroffene können mit Medikamenten ihre Symptome mildern. Auch eine Desensibilisierungstherapie helfe Allergikern. „Sie ist relativ häufig erfolgreich“, sagt Kraas. Allerdings hängt es davon ab, wie lange und wie intensiv die Patienten bereits unter ihrem Heuschnupfen leiden. „Es ergibt Sinn, es zumindest zu versuchen“, sagt die Ärztin. Denn ein richtig wirksames Hausmittel sieht sie gegen Heuschnupfen nicht.

Übrigens: Hannover ist nicht gerade der beste Wohnort für Allergiker. Denn in der norddeutschen Tiefebene verbreiten sich die Pollen besonders gut. „Sie können bis zu 30 Kilometer weit fliegen. Da ist dann auch egal, ob ich einer Stadt stehe oder direkt neben einem Roggenfeld“, sagt Kraas. Und bleibt es bei diesen milden Wintern, dann machen sich die Pollen wohl jedes Jahr ein bisschen früher auf den Weg.

Von Sascha Priesemann und Jens Strube