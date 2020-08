Heruntergekommene Innenstadt: CDU fordert für Hannover eine „Task Force“

Hannover

Die Innenstadt von Hannover hat ihre besten Zeiten hinter sich – aktuell wirkt das Zentrum noch trostloser als vor der Corona-Krise. Während sich Drogendealer, Rauschgift-Konsumenten, Obdachlose, Trinker und Bettler immer weiter ausbreiten, ist der Handel auf dem Rückzug: Etliche Läden in der City stehen leer oder haben gerade Räumungsverkauf. So kann es nicht weitergehen, sagen Mitglieder der CDU-Fraktion im Stadtrat. Deren Chef, Jens Seidel, fordert im Rathaus eine „Task Force“, die aufeinander abgestimmte ordnungs-, wirtschafts- und sozialpolitische Konzepte entwickeln soll, um damit den weiteren Abstieg Hannovers stoppen.

Seidel und seine Ratskollegen Georgia Jeschke und Hannes Hellmann, Experten für Soziales und Wirtschaft, haben einen Rundgang durch die Innenstadt gemacht – und sich bewusst Hannovers Problemzonen angesehen: Steintorplatz, Raschplatz, Opernplatz, Luisenstraße und den Drogensumpf hinter dem Hauptbahnhof. Teilweise mussten sie erschreckende Beobachtungen machen.

Steintorplatz nachts in den Händen der Dealer

Auf dem Steintorplatz haben die Schausteller gerade Buden aufgebaut – das bringt der durch Corona gebeutelten Branche zwar ein bisschen Geld in die Kasse, der Bereich bleibt aber ein Sorgenkind. „Seit der letzten Kommunalwahl 2016 ist hier nichts passiert“, ärgert sich Seidel. Obwohl die Polizei dort regelmäßig kontrolliert, nehmen Drogenverkäufer und Rauschgift-Konsumenten den Steintorplatz jeden Abend und jede Nacht in Beschlag. „Hier traut man sich als Frau nicht her“, sagt Jeschke.

Neben einem Umbau „ist eine bessere soziale Kontrolle des Platzes erforderlich. Wir brauchen eine Lösung, um den Platz nicht weiter den Randgruppen zu überlassen“, meint Seidel. Die Ratsleute kommen mit Massimo Dall‘Asta, Chef des dortigen Eiscafés, ins Gespräch. Er bringt es auf den Punkt: „Die Drogenszene ist nicht allein ein polizeiliches, sondern ein politisches Thema. Wenn die Politik ganz oben reagiert, haben wir morgen den Platz sauber.“

Steintorplatz: Abends und nachts ist der Bereich fest in den Händen von Drogenverkäufern und Rauschgift-Konsumenten. Quelle: Wallmüller

Immer wieder haben in der Vergangenheit Jugendgruppen die Innenstadt unsicher gemacht – zuletzt die selbst ernannten „Bahnhofs-Chiller“. Die wurden inzwischen von der Bundespolizei im Hauptbahnhof vertrieben. Zumindest einige von ihnen halten sich mittlerweile dort auf, wo viele Gleichaltrige abhängen: am Opernplatz. Auch dort hat es schon oft Ärger gegeben. Es kam auch zu Messerstechereien. Im Februar 2019 mit tödlichem Ausgang.

Verschiedene Meinungen über Sozialarbeit

Jugendliche müssen irgendwo hin, meint Seidel, aber: „Man darf sie aber nicht allein lassen. Man muss sie begleiten.“ So etwas sei Aufgabe von Streetworkern. „Aber, wo sind die?“, fragt der Fraktionschef. Er fordert deshalb von Hannovers Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf ein Konzept zur Betreuung von Jugendgruppen in der City.

Die Kritik mag die Stadt nicht so stehenlassen und teilt auf NP-Anfrage, dass der Fachbereich Jugendschutz/Straßensozialarbeitsucht die Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener am Opernplatz regelmäßig aufsuche und den Kontakt mit diesen halte. „Bei Bedarf werden Krisenintervention und mobile Beratung angeboten“, so Stadtsprecherin Christina Merzbach. Die Beobachtung und Begleitung von Szenegruppen und anderen Gruppenzusammenhängen sowie die Bereitstellung niederschwelliger Kontakt- und Beratungsangebote gehörten „zu den konzeptionellen Grundpfeilern und Standardtätigkeiten der Straßensozialarbeit“.

Hannover keine Einkaufsstadt mehr?

Die CDU-Ratsmitglieder nahmen auch die Situation des Handels in der City unter die Lupe. Dabei wurde deutlich: Hannover als Einkaufsstadt – das war gestern. Im Zentrum stehen zahlreiche Geschäfte leer. So auch in der Rathausstraße und in der Luisenstraße. Mehrere namhafte Läden haben zurzeit Räumungsverkauf. „Corona hat den Niedergang der Wirtschaft noch beschleunigt. Wir müssen aufpassen, dass die City nicht verödet“, meint Seidel.

Leere Läden in der Luisenstraße: Hannes Hellmann (links) und Jens Seidel fordern, dass sich Stadt und Immobilienanbieter an einen Tisch setzen. Quelle: Mahrholz

Hannes Hellmann: „Das ist nicht allein Aufgabe der Vermieter, sondern eine stadtpolitische Aufgabe.“ Er fordert, dass sich die Verwaltung mit Immobilienanbietern an einen Tisch setzt und ein Konzept erarbeitet. Ziel müsse sein, Hannover wieder zur attraktiven Einkaufsstadt zu machen.

Schockierende Beobachtungen mussten die drei Ratsvertreter an der Drogenmeile hinter dem Hauptbahnhof machen. Der Bereich vor der Hilfseinrichtung „Stellwerk“ an der Fernroder Straße war wie (fast immer) vermüllt. Außerdem campierten dort zugedröhnte Personen in Zelten und auf Matratzen. „Das ist ein Bild des Grauens. Ich würde mir wünschen, dass die Sozialdezernentin uns mal erklärt, was hier eigentlich los ist?“ Die Polizei mischt zwar immer wieder mit Kontrollen die Szene auf. Ordnungs- und sozialpolitisch passiere dort allerdings nichts, kritisiert Seidel: „Es scheint, als würde die Stadt die Leute nur sich selbst überlassen.“

„Stellwerk“: Georgia Jeschke und Jens Seidel vermuten, dass die Stadt die Leute auf der Drogenmeile aufgegeben hat. Quelle: Mahrholz

Davon kann aus Sicht der Verwaltung nicht die Rede sein. Auf Anfrage berichtet die Stadt ausführlich über ein pädagogisches und medizinisches Angebot an die Randgruppen. „Bedingt durch die Corona-Pandemie kann das Angebot im Stellwerk derzeit nur gezielt und eingeschränkt genutzt werden“, so Merzbach. Nur vier statt zehn Personen könnten den Konsumraum im „Stellwerk“ nutzen. Dafür habe die Einrichtung aber nun auch sonntags geöffnet.

Mehr Verelendung durch Crack

Bekannt ist allerdings auch, dass ein großer Teil der Personen vor dem „Stellwerk“ gar nicht in die Einrichtung geht und nur auf der Drogenmeile abhängt. „Wie an anderen Orten in der Innenstadt gibt es auch auf dem Vorplatz Menschen, die das Hilfsangebot nicht annehmen“, erklärt Merzbach. Zu beobachten sei auch, dass besonders der regelmäßige Crack-Konsum zu einer weiteren Verelendung der Abhängigen führe.

Finster ist auch das Bild am Raschplatz, das sich Seidel und seinen Kollegen bot: Trinker-Gruppen besetzen die Treppen, grölen und vermüllen die Stufen. Städtebaulich ist der Bereich gruselig und müsse ebenfalls in ordnungs-, sozial- und wirtschaftspolitische Konzepte integriert werden. Vor neun Jahren war der Raschplatz zuletzt umgestaltet worden, erinnert sich Seidel: „Dieser Umbau hat jedenfalls nicht funktioniert.“

Von Britta Mahrholz