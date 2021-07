Hannover

Das Warten hat ein Ende: Mit Beginn des Juli sind alle Innenstadt-Polizisten in ihr altes und gleichzeitig neues Revier zurückgekehrt. Die berühmte Herschelwache ist fertig saniert, am Donnerstag nahm sie ihren Betrieb wieder offiziell auf. Zweieinhalb Jahre länger als geplant mussten die 200 Beamten in ihren Ausweichquartieren aushalten. Auch das Baubudget wurde mehrmals nach oben angepasst. Die neue alte Dienststelle hat zwar seine historische Fassade von 1893 behalten, im Inneren ist aber alles modern und zeitgemäß.

„Es war ein magischer Moment, als der erste Funkspruch vom Sprechtisch abgegeben wurde“, sagte Polizeioberrat Christian Donth am Vormittag. Passend zur Fertigstellung des Altbaus hat der 37-Jährige am 1. Juni von Cord Stünkel (47) die Leitung des Polizeikommissariats Mitte übernommen, wie die Herschelwache offiziell heißt. Die Kollegen hätten ihm bereits berichtet, der Rückzug aus insgesamt fünf Ausweichquartieren in den vergangenen vier Wochen habe sich „wie Nach-Hause-Kommen“ angefühlt.

Drei Jahre auf fünf Standorte aufgeteilt

Es geht nach Hause: Die Beamten der Verfügungseinheit tragen ihre Ausrüstung zurück in die Herschelwache. 2018 bezogen die Beamten ihr Ausweichquartier in der Kurt-Schumacher-Kaserne an der Hans-Böckler-Allee. Quelle: Rainer Dröse

Der Streifendienst beispielsweise war am Schützenplatz untergebracht, die Verfügungseinheit in der Kurt-Schumacher-Kaserne an der Hans-Böckler-Allee. Die Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit in der City stellte die vergangenen drei Jahre die kleine Polizeistation am Raschplatz sicher. Laut Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) brachte diese Aufteilung „natürlich auch Reibungsverluste mit sich“, die jetzt aber wieder der Vergangenheit angehören.

Die Sanierung des Neubaus auf der anderen Straßenseite startete 2017 und war nach einem Jahr fertig. Nahtlos schlossen sich die Arbeiten im historischen Gebäude an und sollten 2019 durch sein. Doch Schadstofffunde, Nachbesserungen und steigende Kosten verzögerten die Fertigstellung drei Mal. Am Ende kostete allein die Altbausanierung 3,1 Millionen Euro – fast so viel, wie die anfangs veranschlagten 3,45 Millionen Euro für das gesamte Projekt Herschelwache. Das schlägt nun mit 5,2 Millionen Euro zu Buche.

Bis zu 24.000 Einsätze jährlich

Passend zum Ende der Sanierung hat Polizeioberrat Christian Dohnt die Leitung des Polizeikommissariats Mitte übernommen – der offizielle Name der Herschelwache. Quelle: Rainer Dröse

Die Herschelwache ist mit 21.000 bis 24.000 Einsätzen im Jahr eines der wichtigsten Reviere in Niedersachsen. Lange war sie auch wegen ihrer harten Sitten berüchtigt. Beispielsweise sollen Inhaftierte wiederholt die Kellertreppe zu den Zellen hinuntergestoßen worden sein. Doch seit mehr als zehn Jahren habe sich das Bild auf Eigeninitiative der Beamten deutlich gewandelt, bekräftigte Polizeipräsident Volker Kluwe. Durch die Sanierung sei „dieser Mythos nun endgültig Vergangenheit“. Die Wache sei jetzt hell, freundlich und aufgeräumt. Kluwe: „Ein Wandel, der nicht nur auf das Gebäude zutrifft.“

Von Peer Hellerling