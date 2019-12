Herrenloser Koffer Hannovers City entdeckt – Polizei gibt Entwarnung

Hannover

Ein herrenloser Koffer am Schillerdenkmal hat am Sonnabendnachmittag in Hannovers Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Passanten hatten den Koffer laut Polizei gegen 16.40 Uhr bemerkt. Beamte der Polizei sperrten den Bereich rund um das Denkmal in der Georgstraße anschließend ab und untersuchten das Gepäckstück.

Wenig später folgte die Entwarnung: In dem Koffer befanden sich nach Polizeiangaben lediglich Alltagsgegenstände. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand daher nicht. „Der Koffer wird nun entsorgt“, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Die Sperrung in der Innenstadt wurde gegen 18.30 aufgehoben.

Von RND/ms