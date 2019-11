„Die Demokratie steht unter Druck“

HANNOVER

Eigentlich ist es ein Tag zum Feiern für Volker Schmidt. Zum zehnten Mal fand am Montagabend das Herrenhäuser Wirtschaftsforum statt. Ein runder Geburtstag für das Format, das er sich hat einfallen lassen und zu dem rund 400 Gäste in die prunkvolle Galerie der Herrenhäuser Gärten gekommen sind. Doch schon das Thema der Veranstaltung – „Wohin geht Deutschlands Reise?“ – zeigte, dass es nicht nur kuschelig und besinnlich werden sollte. Immerhin: Superstar Katie Melua sorgte mit zwei Gesangseinlagen erst einmal für weiche und harmonische Töne.

„Geldpolitisches Roulette“

Schmidt, der als Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall neben dem Industrie-Club Hannover Gastgeber des Abends war, zeigte auf, wo er Deutschlands und Europas Probleme sieht. Er betrachtet die jahrelange Niedrigzinspolitik der Notenbanken als „geldpolitisches Roulette, das Auswirkungen auf die wirtschaftspolitische Lage der Eurozone“ habe. Zudem beklagte er den Investitionsstau der öffentlichen Hand und der Unternehmen: „Es besteht kein Zweifel, dass der Investitionsstandort Deutschland gestärkt werden muss. Die Welt wartet nicht auf Deutschland“, mahnte Schmidt.

„Die Welt wird unübersichtlicher“

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU), zuvor lange Jahre Bundesfinanz- und Innenminister und Ex-Chef von Volker Schmidt (kam mit 30 Minuten Verspätung an), analysierte, dass Deutschland und die Welt mit zwei disruptiven Entwicklungen konfrontiert seien, die sich gegenseitig verstärken würden: Globalisierung und Digitalisierung. „Die freiheitliche Demokratie steht mächtig unter Druck, nicht nur in Europa, sondern im ganzen Westen“, diagnostizierte der 77-Jährige. „Die Welt wird unübersichtlicher und konfliktreicher.“ Das führe dazu, dass sich ein neues Klassenbewusstsein ausbilde: diejenigen, die der Globalisierung offen gegenüber stünden, und diejenigen, die sich verschließen würden und mit Misstrauen reagieren. In diesem Umfeld sei es schwierig, noch „tragfähige politische Beschlüsse zu fassen“. Die Aufgabe für die Zukunft sei es nun, eine neue Balance zu finden zwischen Freiheit und nachhaltigem Wirtschaften. „Für das Vertrauen ins politische System ist es wichtig, dass es uns gelingt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch angesichts der Globalisierung zu erhalten.“ Dabei müsse man den Menschen ein Gefühl der Sicherheit geben und ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Schäuble betonte, dass man nicht nur auf Deutschland gucken dürfe: „Wir müssen uns auch in anderen Ländern engagieren. Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen wird nur global gelingen.“

„Erschütterung der Weltordnung“

Im anschließenden Talk „Wohin geht Deutschlands Reise?“ sprach Schäuble mit Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne), Thomas Düffert, Vorstandsvorsitzender der Madsack Mediengruppe, Melissa Eddy, seit 2012 Berlin-Korrespondentin der „ New York Times“, und Fränzi Kühne, Gründerin und Geschäftsführerin der Digitalagentur „Torben, Lucie und die gelbe Gefahr“ und Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin, über Deutschland und die Weltmächte USA und China. So sagte Fischer, eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit sei US-Präsident Donald Trump, der die jahrzehntelange US-Sicherheitsgarantie für Europa aufgekündigt habe. Der Aufstieg Chinas sei eine weitere „unglaubliche Erschütterung der Weltordnung“, dazu komme zeitgleich die Digitalisierung. In diesem Spannungsfeld müsse Deutschland in der Lage sein, seine Interessen zu vertreten – und das gehe nur innerhalb der EU. Nur im Verbund mit den europäischen Partner könne man sich gegen die USA und China behaupten. Er setze darauf, dass der wachsende Druck dazu führe, das sich alle bewegen.

„Weniger Show, mehr Substanz“

Thomas Düffert, Vorstandsvorsitzender der Madsack Mediengruppe, hob die Bedeutung der Medien für die Stabilität der Demokratie hervor: „Die Rolle der Medien ist es, die Politik kritisch zu begleiten, sich nicht instrumentalisieren zu lassen und ein Grundvertrauen in die Demokratie als solche zu haben.“ Dafür müssten Menschen aber auch bereit sein, für Inhalte zu zahlen. „Wenn Leute bereit sind, drei Euro für einen schlechten Kaffee an einer Autobahnraststätte zu zahlen, aber nicht zwei Euro in der Woche für eine Tageszeitung, dann ist der Journalismus in Gefahr.“ Von der Politik wünschte er sich –vor allem von der jüngeren Politiker-Generation – „weniger Show, sondern mehr Substanz und Inhalt“.

„Oh Gott, Donald Trump als Vater“

Die US-Journalistin Melissa Eddy hingegen erklärte, sie würde die Deutschen am liebsten durchschütteln, um sie daran zu erinnern, wie gut sie es haben. „Man blickt von außen auf das Land und denkt: Wie kann das alles so schlimm sein dort?“ Sie forderte zudem von Deutschland eine aktivere internationale Rolle ein: „ Deutschland hat keine andere Chance, als eine große Rolle bei der Gestaltung der Welt zu spielen. Es ist zu groß, zu reich und zu mächtig.“ Derzeit benehme sich die Nation wie ein 30-Jähriger, der noch bei den Eltern wohne, weil immer jemand die Wäsche mache und es so bequem sei. Nun habe der Vater – also Donald Trump – aber gesagt, dass es so nicht weitergehe. Dieser Schreck sei vielleicht nötig gewesen, um sich zu bewegen. Da fiel Fischer nur noch ein: „Oh Gott, Donald Trump als Vater. Was für eine schreckliche Vorstellung.“

Von INKEN HÄGERMANN