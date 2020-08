HANNOVER

Trotz Corona-Krise und zeitweiliger Schließung über Wochen im Frühjahr bleiben die Herrenhäuser Gärten eines der beliebtesten Ausflugsziele in Hannover. Nach Mitteilungen der Stadt haben seit Jahresbeginn bis Ende Juli 70.000 Gäste die Barockanlage angeschaut. Im Vergleich zu Juli 2019 waren das laut Stadt 20 Prozent mehr Gäste. Grund: In diesem Jahr hatte es keine Einschränkungen der Öffnungszeiten durch das Kleine Fest im Großen Garten gegeben. Das fand reduziert ausschließlich im Gartentheater statt.

Als einer der ersten historischen Gärten in Europa hatte Herrenhausen ab dem 23. April wieder Gäste im Großen Garten und Berggarten empfangen. Diese Möglichkeit hatten in den ersten Tagen und Wochen fast ausschließlich Bürger aus Stadt und Umland wahrgenommen. Anfang Juni dann hielten sich lokale und überregionale Herkunft beinahe die Waage, dann brach das nationale Interesse etwas ab, stieg zuletzt aber wieder deutlich an. Gäste aus Niedersachsen machen die drittgrößte Gruppe aus, vor ausländischen Besuchern.

40 Prozent der Besucher kommen aus der Region Hannover

Die Statistik zur Herkunft der Gäste sei insofern bemerkenswert, so die Stadt weiter, da in den vorhergehenden Jahren der Anteil von Besucher aus Hannover im Sommer bei nur 25 bis 30 Prozent gelegen habe. Weitere jeweils etwa 25 Prozent kamen aus dem übrigen Niedersachsen und den anderen Bundesländern. Der Anteil der Gäste aus dem Ausland lag ungefähr bei 20 Prozent. Diese Zahlen ermittelt die Stadt in regelmäßigen Abfragen an den Kassen im Großen Garten und Berggarten.

Der Anteil der Gäste aus der Region Hannover hat sich nun seit Wiedereröffnung bei rund 40 Prozent eingependelt, von Juni bis Juli waren es 20.000 bis 28.000 Personen, so die Stadt weiter. Aus dem übrigen Niedersachsen kamen mit Schwankungen rund 30 Prozent. Die Gästeanzahl aus dem übrigen Deutschland ging von Mai bis Anfang August hingegen zurück von 25 auf 20 Prozent. Unterm Strich bedeute dies aber immer noch eine absolute Steigerung der Personenzahl. Bei den rund 5000 ausländischen Besuchern stellen Gäste aus den Niederlanden, Polen und Dänemark tellen in diesem Sommer die größten Anteile – Gäste aus China, den USA oder Japan, die sonst einen hohen Anteil ausmachen, konnten bislang nicht uneingeschränkt wieder reisen.

Ausgefallenes Gartenfestival findet am Wochenende statt

Negativ durch Corona: Die üblichen 220.000 Gäste pro Jahr bei Veranstaltungen und Vermietungen in Herrenhausen werden 2020 nicht erreicht werden können, alleine schon durch den Ausfall des Feuerwerkswettbewerbs, prognostiziert die Stadt Hannover weiter. Immerhin: Am kommenden Wochenende,vom 14. bis 16.August, kann das Pfingsten ausgefallene Gartenfestival Herrenhausen nachgeholt werden. Unter den Corona bedingten Einschränkungen findet damit einer der ersten großen Gartenmärkte in Deutschland in der Barockanlage statt.

Von Andreas Voigt