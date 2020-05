Die Herrenhäuser Gärten blühen auf

HANNOVER

Hobbygärtner streichen sich diesen Termin jedes Jahr rot im Kalender an: Wenn die Kalte Sophie durchgezogen ist, die zu den Eisheiligen zählt und mitunter Bodenfrost im Mai mit sich bringt, beginnt die Pflanzsaison der Sommerblumen. Und was für Hobbygärtner gilt, hat für Berufsgärtner ebenfalls Gültigkeit. Und so haben am Montagmorgen die gut 20 Gärtner der Herrenhäuser Gärten damit begonnen, die Anlagen zu bepflanzen – eine Mammutaufgabe.

Rund 62.000 Pflanzen setzt die Gärtnerschar in den nächsten Tagen und Wochen, mehr als 40.000 im Großen Garten, weitere 5000 im Georgengarten und etwa 17.000 Pflanzen im Berggarten. Dazu kommen noch etwa 200 hochstämmige Zitruspflanzen aus 60 historischen Arten und Sorten, die vornehmlich im Berggarten aufgestellt werden. Und auch sie sind schon wieder da: Die bis zu zehn Meter hohen und bis zu vier Tonnen schweren Kanarischen Dattelpalmen vor dem Schloss Herrenhausen. Gemeinsam mit den sechs Zwergpalmen am Nordufer des Maschsees hat sie die Stadt schon Ende vergangener Woche aufgestellt.

Die Farben des Sommers: Dunkelrot, Gelb und Blautöne

Im Parterre des Großen Gartens herrscht seit Montagmorgen somit Hochbetrieb, Stadtgärtner Sebastian Dillmann und Kollegen setzen etwa Löwenmäulchen, Strohblume (auch als Spiegelei-Blume bekannt), die dunkellaubige Dahlie, Prachtkerze oder Wandelröschen, insgesamt 26 verschiedene Blumensorten. Die vorherrschenden Farben des Sommers: Dunkelrot, Orange, warmes Gelb, Weiß und verschiedene Blautöne. Gut eine Tonne Dünger haben die Gärtner insgesamt in die Erde gebracht. Und sind die Pflanzen gesetzt, gibt es über Stunden nur dies: gießen, gießen und nochmals gießen. Denn: „Der Boden ist sehr trocken, wir hatten regenarme Monate“, sagt Dillmann. Nur gut, dass das Wasser der Gärtner echtes „Leinewasser“ ist, also kein teures Leitungswasser. Das Blumenwasser stammt nämlich aus der Gracht nebenan, das kühle Nass dort wiederum kommt über den Umweg Wasserstadt-Kanal aus der Leine. Wie viel Liter Wasser benötigt wird, können die Gärtner zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Zur Galerie Am Montag hat die Bepflanzung von rund 62.000 Blumen für die Herrenhäuser Gärten begonnen, zu denen auch Berggarten und Georgengarten zählen. Bis Pfingsten wollen die gut 20 Gärtner die Blumenpracht ins die Erde gebracht haben. Probleme bereitet allerdings ein Pilz, den die Buchsbaumsorte „Blauer Heinz“ befallen hat. Das wird sichtbar durch seine braune Färbung bis hin zum Absterben der Bäume.

Die Gärtner gehen davon aus, dass sie die Sommerblumen im Parterre bis Vatertag, also Donnerstag, gepflanzt und umfänglich gegossen haben. Der Niederdeutsche Blumengarten als Teil des Parterre wird dann ab dem 25. Mai bepflanzt, ebenso der Fürstliche Blumengarten/Schlosshof, beides Teile des Großen Gartens. Im Berggarten sind die Pflanzen bis Pfingsten gesetzt, am Montag brachten Gärtner wie Caroline Westphal vor dem Bibliotheksgebäude an der Herrenhäuser Straße verschiedene Bananen- und Flachsgewächse in die Erde. Das fertige Produkt zu sehen, erfreut den Berufsgärtner genauso wie seinen kleinen Bruder, den Hobbygärtner: „Wenn die Pflanzen wachsen und gedeihen, freut man sich, klar“, sagt Sebastian Dillmann. Kollegin Nadine Hermann sagt: „Das Pflanzen ist die schönste Zeit des Gärtners. Da kann man am kreativsten sein.“

Seit Wiedereröffnung waren schon gut 40.000 Besucher da

Bei aller Blütenpracht, die sich in den kommenden Wochen wohl in den Herrenhäuser Gärten entwickeln wird, ein Problem bleibt: und das ist der Pilzbefall des „Blauen Heinz“, eine Buchsbaumart, benannt wegen seiner bläulich-grünen Blätter. Gegen den Pilzbefall, bekannt seit 2017, hat der Buchsbaum keine Abwehrkräfte, zudem macht der Zünsler dem Wuchs arg zu schaffen, als Raupe frisst der Schmetterling sich förmlich durch die Blätter – sichtbar geworden durch eine bräunliche Färbung des Baumes, zum Teil sind die Äste auch kahl. Während andere Gärten den Kampf gegen beide Schädlinge schon aufgegeben haben, versuchen es die Herrenhäuser Gärten noch mit der Anzucht anderer Buchsbaumsorten, die im Gelände verteilt sind. „Ob die gegen Pilz und Zünsler resistent sind, sehen wir in zwei bis drei Jahren“, sagt Gartendirektor Ronald Clark.

Erfreuliches aus Sicht der Stadt: Nach Angaben von Clark haben seit der Wiedereröffnung am 23. April bis Anfang der Woche gut 40.000 Gäste die Herrenhäuser Garten wieder besucht. 2019 waren es im gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr 53.000 Besucher – ohne Corona-Pandemie und seinen Vorsichtsmaßnahmen. Nach einer Auflistung der Herrenhäuser Gärten kommen die meisten Besucher in diesem Jahr aus der Region Hannover. Clark: „Die Hannoveraner entdecken ihre Herrenhäuser Gärten neu.“

Von Andreas Voigt