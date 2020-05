300 Jahre Fontäne – und Hannover hatte die höchste

Hannover

Die höchste sollte es werden, in ganz Europa, weltweit! Im Potenzwettbewerb der europäischen Fürsten und Herrscher setzte Hannovers Kurfürst Georg I. – zugleich englischer König – auf die Kraft des Wassers. In seinen Herrenhäuser Gärten sollte die Fontäne nie dagewesene Höhen erreichen. 300 Jahre ist es her, dass das auch gelang. Ab Freitag (15. Mai) zeigt das Museum Schloss Herrenhausen eine Ausstellung dazu.

Den Erfolg wollte Georg I. um jeden Preis. 200.000 Taler kosteten Entwicklung und Bau der Technik, die die Große Fontäne 1720 auf die damalige Rekordhöhe von 35 Metern brachte. Eine fast unvorstellbare Summe. „Das ist dasselbe Finanzvolumen, das für die Frauenkirche in Dresden aufgewendet wurde“, sagt Andreas Urban, der die Ausstellung „... recht was Königliches!“ zusammen mit dem Bauhistoriker Bernd Adam und Natalie Rheinhardt entwickelt hat.

Fontäne sollte „die Macht des Menschen zeigen“

Die Fontäne in den Herrenhäuser Gärten acht Meter höher steigen zu lassen als die im französischen Versailles, war ein High-Tech-Vorhaben. Denn die Bedingungen im flachen Hannover waren dafür eigentlich ungünstig. Zwar hatte es in Herrenhausen schon zuvor kleinere Wasserspiele gegeben. Sie wurden aus Hochbehältern auf dem Lindener Berg gespeist. Um den Druck für eine Rekordfontäne zu erzeugen, war der Höhenunterschied jedoch nicht groß genug.

Georgs königlicher Draht nach England half. Er holte von dort Spezialisten nach Hannover, die einen Kanal aushoben, die Leine aufstauten und mit fünf Wasserrädern die Pumpen für die Fontäne antrieben. Dass deshalb fast 40 Jahre keine Schiffe auf der Leine fahren konnten, nahm der Herrscher in Kauf. „Widernatürlich“, nennt Bauhistoriker Adam das Projekt: „Und das sollte es auch sein. Es sollte die Macht des Menschen zeigen.“

Symbol der Macht: Die Große Fontäne in Herrenhausen wurde schnell zu einem beliebten Werbemotiv, hier ein Kupferstich um 1800. Quelle: Historisches Museum Hannover

Kümmerliche fünf Meter bei der Premiere

Trotz des immensen Aufwands war die Premiere ein Flop. Eine kümmerliche Fünf-Meter-Fontäne sorgte für lange Gesichter bei Herrscher und Familie. Weitergehen musste es trotzdem. „Es waren schon Medaillen geprägt worden. Es gab kein zurück. Da musste man durch“, berichtet Adam. Also wurden Experten aus den welfischen Bergwerken im Harz geholt, die dort schon mit Pumpentechnik die Gruben trocken hielten. Mit ihrer Hilfe gelang schließlich der Durchbruch vor 300 Jahren.

Wie dekadent das Vorhaben war, dokumentieren jedoch nicht nur die immensen Kosten. Während Georg alles dafür tat, um seine Fontäne möglichst hoch sprudeln zu lassen, war die Versorgung der hannoverschen Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser ein Problem. „Wasser war damals sehr kostbar. Vor diesem Hintergrund ist der Aufwand, der betrieben wurde, besonders interessant“, sagt Kurator Urban.

Technik von 1860 funktioniert heute noch

Die barocke Technik der Fontäne wurde 1860 erneuert. Die Wasserkunst, die derzeit noch saniert wird, brachte mit zwei größeren Wasserrädern und modernen Pumpen die Fontäne auf eine Höhe von 65 Metern. Sie treibt heute zwar nicht mehr die Fontäne an. Wenn die Arbeiten – voraussichtlich im Spätsommer – abgeschlossen sein werden, soll die Technik aber wieder funktionieren und Wasser von der Leine in die Gracht pumpen.

Soll wieder funktionieren: Die Technik in der Historischen Wasserkunst, die derzeit saniert wird. Sie stammt aus dem Jahr 1860. Quelle: Poblete Young

Heute wird die Große Fontäne mit Technik aus den 1950er Jahren elektrisch betrieben. Die Pumpe wurde zuletzt vor zehn Jahren erneuert. „Heute schaffen wir bei Windstille 72 Meter. Wir haben extra nachgemessen“, berichtet Gartendirektor Ronald Clark. Die höchste Fontäne der Welt habe Hannover zwar nicht mehr. „Aber immerhin die höchste Gartenfontäne“, so Clark.

Weil der Start der Ausstellung im Schloss Herrenhausen wegen der Corona-Krise verschoben werden musste und in diesem Jahr noch nicht mit großem Touristen-Andrang zu rechnen ist, wird diese verlängert bis zum 31. Oktober 2021. Nach der Sanierung soll die Wasserkunst zumindest an Wochenenden für Besucher öffnen. Die Große Fontäne soll im Jubiläumsjahr dreimal pro Woche in der Dunkelheit mit Lichteffekten in Szene gesetzt werden.

Wieder zu sehen: Die historische Fassade der Wasserkunst in Herrenhausen. Voraussichtlich im Spätsommer soll sie wieder für Besucher öffnen. Quelle: Heusel

Von Christian Bohnenkamp