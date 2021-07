Herr Li aus China darf in Hannover bleiben

Hannover

Xianglong Li (32) ist Nachrichtensprecher beim Radiosender „Stimme der Hoffnung“. Er spricht über die Verbrechen des chinesischen Staates. Der Sender strahlt bis nach China aus. Und aus diesem Grund dürfte der schüchterne, schlanke Mann als Staatsfeind gelten. Deshalb hat ihm das Verwaltungsgericht Hannover die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte Xianglong Li diesen Status nach seiner Einreise im Jahr 2019 verweigert. Als Falun-Gong-Anhänger (eine Mischung aus Qigong und buddhistischer Meditation) wurden schon seine Eltern in China verfolgt. Der Flüchtling musste im Alter von 13 Jahren die Schule verlassen, weil den Machthabern sein Glauben nicht passte. Seine Eltern seien im Jahr 2000 zwei Mal für kurze Zeit inhaftiert gewesen.

Menschen für Organhandel missbraucht

Falun-Gong-Anhänger werden in China verfolgt, eingesperrt und gefoltert. Sie werden wohl auch als menschliche Ersatzteillager missbraucht. Also getötet, um an ihre Organe zu gelangen. Unklar ist, ob lediglich politisch aktive Religionsanhänger in China drangsaliert werden. Li war in seinem Heimatland nicht als Aktivist unterwegs.

Und beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte er nur sehr zurückhaltende Angaben gemacht. Der Grund: Er hatte Furcht vor den Dolmetschern, die teilweise auch für den chinesischen Geheimdienst tätig seien. Und ein Dolmetscher sagte ihm auch, dass die Inhaftierung seiner Eltern nicht wichtig sei. Wie weit der Arm des chinesischen Staates reicht, macht Lis Anwalt Ferhat Duygu deutlich: „Weitere Zeugen meines Mandanten sind aus Angst nicht zur Verhandlung erschienen.“

So erklärte sich die Ablehnung als Flüchtling. In einer mehrstündigen Befragung im Verwaltungsgericht sprach Li dann freier. Richter Harald Peters stufte die Schilderungen als „stimmig“ und glaubhaft ein. „Das Gericht geht nach den vorliegenden Erkenntnissen davon aus, dass der Verfolgungsdruck auf bekennende Falun-Gong-Anhänger in China in den letzten Jahren noch zugenommen hat“, heißt es im Urteil.

Und wegen seiner Tätigkeit im Exil-Radio und auf den Web-Seiten der Religionsgemeinschaft sei von einer Gefährdung des Klägers bei einer Rückkehr nach China auszugehen.

Von Thomas Nagel