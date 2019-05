Es gibt viele Wege, fitter zu werden. Hannovers Studios bieten eine interessante Bandbreite. NP-Redakteurin Maike Jacobs berichtet in der „Probestunde“, wie die Sportart sich für Neulinge anfühlt. Heute: In der „Fitness-Stadt“ in Linden gibt es „Kaha/Aroha“ – ein Fitness-Training, das aus Neuseeland kommt.