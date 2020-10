Herbstvergnügen oder nochmal zum Konzert – unsere Tipps fürs Wochenende in Hannover

Hannover

Sie kommen gerade noch so über die Ziellinie! Hannovers kultige Italo-Band Brazzo Brazzone spielt Sonnabend im Pavillon (Lister Meile 4) ab 20 Uhr ihr Konzert, das eigentlich schon im Frühjahr den Release des neuen Albums „Brazzo Tschambes“ feiern sollte. Nun geht der lange geplante Ersatztermin gerade noch vor dem zweiten Kultur-Lockdown über die Bühne. Die Band um Multi-Musiker Daniel Zeinoun wird also mit viel Blech und Rhythmusgefühl (natürlich auch mit Abstand und Hygienekonzept) das Publikum anheizen. Aufgenommen haben die Hannoveraner, die sich als Italiener ausgeben, diese vierte Platte an nur zwei Tagen im Magic Mile Studio in Hannover. Auf „Brazzo Tschambes“ sind zum ersten Mal überwiegend Eigenkompositionen statt Coverversionen zu hören.

Tickets für das Konzert kosten an der Abendkasse 20, ermäßigt 16 Euro.

Anzeige

Probier-Portionen bei Möbel Porta

Jörg Lange und Christoph Dannowski. Quelle: Archiv

Dieser Freitag wird lecker: NP-Koch Jörg Lange und NP-Moderator Christoph Dannowski stehen von 14 bis 18 Uhr in der Showküche von Porta Möbel in Altwarmbüchen (Opelstraße 9) am Herd und zaubern Gerichte, die in Probierportionen verschenkt werden: Rote Beete/Orange- und Apfel-Smoothie (vegan), Kürbissuppe, Wonnekraut-Strudel und Riesling-Risotto, Zwiebelkuchen vom Blech mit Speck und Rauchsalz. Guten Appetit!

Jobmesse ermöglicht Karriere-Perspektiven

Jobmesse Hannover Quelle: Archiv

Gerade in diesen Zeiten ist es für Schüler wichtig, an die Zukunft zu denken: Die erste Jobmesse seit dem Corona-Ausbruch findet Sonnabend von zehn bis 16 Uhr und Sonntag von elf bis 17 Uhr im HCC (Theodor-Heuss-Platz 1-3) statt. Vor Ort gilt ein Hygienekonzept mit Mund-Nase-Schutz, Besucherregistrierung und Abstandsregeln. Dann kann man sich bei Arbeitgebern über aktuelle Jobangebote und Karriereperspektiven informieren. Der Eintritt (drei Euro) ist frei für Schüler, Azubis und Studenten. Mehr Tipps HIER.

„ Herbstvergnügen “ macht zwei Tage früher Schluss

Herbstvergnügen in Hannover. Quelle: dpa

Eine letzte Runde auf dem Kettenkarussell geht noch! Eigentlich sollte das „ Herbstvergnügen“ auf dem Schützenplatz noch bis Sonntag dauern, doch schon am Freitag ziehen die Schausteller in Absprache mit Region und Gesundheitsamt um 22.30 Uhr einen Schlussstrich unter die Veranstaltung, die uns mit einem Rummel unter Hygienebedingungen den Oktober versüßt haben. Bayern-Rutsche, Autoscooter, Crazy Mouse und der Klassiker Breakdance, Entenangeln, Kinderkarussell und viele Leckereien warten ab 15 Uhr.

Abdelkarim beruhigt das Pavillon-Publikum

Comedian Abdelkarim. Quelle: dpa

Der Titel dieses Programms ist eine Ansage, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten: „Wir beruhigen uns“, mahnt Satiriker Abdelkarim Freitag im Pavillon (Lister Meile 4) an. Tickets kosten 29,50 Euro, dafür kann man erfahren, was Abdelkarim „zwischen Ghetto und Germanen“ erlebt hat. Der Mann mit marokkanischem Migrationshintergrund spielt nur zu gerne mit dem Feindbild als „Staatsfeind Nummer 1“. Los gehts um 20 Uhr.

Hochzeitsmesse auf dem Messegelände

Die Macher der Hochzeitsmesse „Trau dich“ trauen sich: Sonnabend und Sonntag zeigen sie in Halle 6 auf dem Messegelände in zwei Zeitfenstern für Besucher (11 bis 14 und 14.30 bis 17.30 Uhr) alles rund um den schönsten Tag im Leben. Tagestickets kosten zwölf Euro und können online gekauft werden. Mehr Infos HIER.

Von NP