Hannover

Wo? Wisentgehege Springe, Wisentgehege 2, Telefon 05041/58 28.

Für wen geeignet? Für Kind und Kegel, aber ohne Hund.

Was gibt’s zu erleben? Das Besondere an dem Wisentgehege sind die naturnahen Gehege. Wölfe, Füchse, Bären, Wildkatzen, Rentiere und viele andere Tiere kann man so perfekt in ihrem Lebensraum kennenlernen. Teilweise geht man sogar durch die Gehege durch.

Wichtig zu wissen: Einlass ist von neun bis 17 Uhr. Die langen Wege im 90 Hektar großen Gehege können ganz kleine Menschen herausfordern, Buggy oder Bollerwagen sind daher sinnvoll. Da kann man auch gleich die Wegzehrung unterbringen, es gibt einige schöne Picknickmöglichkeiten. Auch im Wisentgehege greifen neue Corona-Regeln, so sind die Wildkatzenanlage, der Luchs-Turm und das Streichelgehege geschlossen. Das Tagesprogramm mit Flugvorführungen und Wolfspräsentationen findet aber statt.

Eintritt: Kinder (drei bis 17 Jahre) zahlen acht Euro, Erwachsene zwölf Euro. Tipp: Karten vorab online kaufen. https://www.wisentgehege-springe.de/

Im Deister

Wo? Mooshütte, B 65, Telefon 05723/91 41 18.

Für wen geeignet? Sportlich aktive Wanderfreunde in der Familie.

Was gibt’s zu erleben? Im Deister kann man gut wandern und die Natur kennenlernen. Ein schöner Rundweg führt beispielsweise von der Mooshütte bei Bad Nenndorf Richtung Rodenberg über die Cecilienhöhe zur Teufelsbrücke. Diese ist der Sage nach vom Teufel persönlich gebaut worden. Der mittelschwere Rundweg ist knapp sechs Kilometer lang, die Teufelsbrücke liegt auf Zweidrittel der Strecke.

Wichtig zu wissen: In der urigen Mooshütte kann man mit Kindern gut essen. Die Wanderstrecke findet man online: www.komoot.de/smarttour/868168

Auf dem Baumwipfelpfad

Wo? Baumwipfelpfad und Baumschwebebahn Harz, Nordhäuser Straße 2b/4. Telefon 05583/ 93 20 82.

Für wen geeignet? Alle Familienmitglieder ohne Höhenangst

Was gibt’s zu erleben? 26 Meter hoch ist die Aussichtsplattform an der Eingangskrone, von dort kann man über einen Kilometer entlang der Baumkronen laufen und sich den Harz von oben anschauen. Tipp: Mit dem nur einen, beziehungsweise zwei Euro teurerem Kombiticket kann man auch mit der Burgberg-Seilbahn fahren.

Wichtig zu wissen: Einlass ist von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Um 18 Uhr schließt die Anlage. Achtung: Hunde sind nicht erlaubt! Tickets gibt es im Pavillon an der Nordhäuser Straße 2d.

Eintritt: Kinder zwischen vier und 17 Jahren zahlen 6,50 Euro, Studenten 7,50 Euro, Erwachsene acht Euro. www.baumwipfelpfad-harz.de

Abenteuer in Bispingen

Wo? Quadbahn, Uhlenstieg 13a, Bispingen, Telefon 0171/315 19 58.

Für wen geeignet? Hier kommen auch die älteren Kinder auf ihre Kosten. Quads selbst fahren dürfen alle ab acht Jahren.

Was gibt’s zu erleben? Die Quadbahn ist eine fünfhundert Meter lange Sandbahn mit Kurven und Hügeln. Da gibt es Fahrspaß pur – und zwar für Anfänger und Fortgeschrittene.

Wichtig zu wissen: Im Oktober hat die Quadbahn von 12 bis 18 Uhr geöffnet, ab November ist Winterpause. Helme zum Leihen gibt es kostenlos, für die Sturmhauben werden drei Euro berechnet. Tipp: Ganz in der Nähe ist ein Spielplatz.

Eintritt: Zehn Minuten auf der Quadbahn kosten zehn Euro. www.quadbahn-bispingen.de

Noch mehr Tipps: In direkter Nachbarschaft liegt der Snowdome (Horstfeldweg 9). Gleich links von der Skihalle ist der Eingang zur größten Modelleisenbahn der Welt. Auf 12.000 Quadratmetern sind mehr als 50 Themenwelten aufgebaut. Nicht weit ist auch das 2800 Meter große Outdoor-Labyrinth (Gaußscher Bogen 4) mit 18 Abenteuerstationen zum Hangeln, Balancieren und Klettern.

Im Angesicht mit den Dinos

Wo? Dinopark Münchehagen, Alte Zollstraße 5, Rehburg/Loccum,

Für wen geeignet? Alle Altersklassen.

Was gibt’s zu erleben? Der Dinopark ist ein Freilichtmuseum und Deutschlands größter, wissenschaftlicher Erlebnis- und Themenpark. Auf dem 2,5 Kilometer langen Rundweg stehen über 230 Rekonstruktionen von Dinosauriern und anderen Urzeittieren in Originalgröße. Wissenschaftliches Zentrum ist das Naturdenkmal „Saurierfährten“ mit über 300 versteinerten Dinospuren. Für Kinder gibt es ein Mitmachzentrum.

Wichtig zu wissen: Der Park hat bis Sonntag, 1. November, täglich von neun bis 18 Uhr geöffnet. Tickets müssen nicht vorbestellt werden, aber es kann zu Wartezeiten am Eingang kommen. Tipp: gleich um neun Uhr da sein.

Eintritt: Kinder bis drei Jahren sind frei, bis 12 Jahren zahlen sie 11,50 Euro, Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren zahlen 13,50 Euro. www.dinopark.de

Auf Schloß Marienburg

Wo? Marienburg, Marienberg 1, Pattensen, Telefon 05069/34 80 00.

Für wen geeignet? Die ganze Familie, ideal ab Grundschulalter.

Was gibt’s zu erleben? Die Marienburg ist eine eindrucksvolle Schlossanlage. Auf dem Rundweg durch das Schloss kommt man durch 30 Räume. Überall gibt es Schautafeln und Filme, die die Zimmer erläutern. Tipp: Mit dem Entdeckerheft (1,50 Euro) können Kinder eine Schlossrallye unternehmen. Ein Highlight ist bei gutem Wetter der geführte Turmaufstieg über 160 Stufen (Kosten fünf Euro, nur mit Anmeldung). Auch der Park ist bei gutem Wetter für Führungen geöffnet (fünf Euro, nur mit Anmeldung).

Wichtig zu wissen: Bis Sonntag, 1. November, ist das Schloss von Dienstag bis Sonntag, zehn bis 18 Uhr geöffnet. Tiere und Kinderwagen sind in den historischen Räumen nicht erlaubt.

Eintritt: Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt, zwischen sechs und 17 Jahren kostet es 9,50 Euro, für Erwachsene 12,50 Euro. www.schloss-marienburg.de

Im Höhlen-Erlebniszentrum

Wo? Höhlen-Erlebniszentrum, An der Tropfsteinhöhle 1, 37539 Bad Grund, Telefon 05327/82 93 91.

Für wen geeignet? Höhlenfans ab sechs Jahren.

Was gibt’s zu erleben? Kaum zu glauben: Vor 385 Millionen Jahren war der Iberg ein Korallenriff in der Südsee. Erst die Kontinentalbewegungen brachten ihn auf die Nordhalbkugel der Erde. So beeindruckt die Iberger Tropfsteinhöhle neben ihren mächtigen Bodentropfsteinen auch mit interessanten Versteinerungen. In der Lichtensteinhöhle, mit der sich das Museum befasst, fand man das 300 Jahre alte Grab eines Familienclans. Bis heute leben im Harz Nachfahren dieser Familie.

Wichtig zu wissen: Das Höhlenzentrum ist in den Ferien täglich von zehn bis 17 Uhr geöffnet. Unbedingt vorher Tickets reservieren!

Eintritt: Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder zwischen sechs und 16 Jahren, sowie Azubis, Studierende und Schüler sechs Euro. www.hoehlen-erlebnis-zentrum.de

Klettern in Bäumen

Wo? Tree Rock, Schießhäuser Staße 8, 37603 Silberborn, Telefon 0521/32 99 20 20.

Für wen geeignet? Eine tolle Herausforderung für die sportliche Familie mit Kindern ab sechs Jahren.

Was gibt’s zu erleben? Der Abenteuerpark „Tree Rock“ im Hochsolling ist einer der modernsten Seilgärten Deutschlands . Es gibt acht Parcours, unterteilt in Schwierigkeitsstufen. Teilweise klettert man zwölf Meter über den Boden! Ein Highlight, das garantiert Überwindung kostet, ist die rasante Seilrutschenfahrt, die in den Baumwipfeln startet.

Wichtig zu wissen: Der Kletterpark hat in den Ferien von zehn bis 19 Uhr geöffnet. Plätze müssen vorab online reserviert werden. Aufgrund von Corona gilt beim Klettern Handschuhpflicht (man kann sie auch vor Ort im Park erwerben), eine Mund- und Nasenmaske muss an der Kasse und bei der Einweisung getragen und beim Klettern mitgeführt werden. Tipp: Direkt neben dem Abenteuerparcours „Tree Rock“ befindet sich der Kinderkletterpark „Mini Rock“ für Kinder ab drei Jahren

Eintritt: Drei Stunden kosten für Kinder ab sechs Jahre 20,90 Euro, Erwachsene ab 18 Jahre zahlen 23,90 Euro. Achtung: Nur Zahlung per EC- oder Kreditkarte möglich. www.treerock.de

Von Maike Jacobs