Herbst: Das ist der Modestil der Hannoveraner

Hannover

Nach einem heißen Sommer ist der Herbst nun in Hannover angekommen. Das erkennt man nicht nur an den gold gefärbten Blättern – sondern auch an der Kleidung der Passanten. Josina Kelz (Text) und Ilona Hottmann (Fotos) haben sich den Herbst-Style der Hannoveraner angeschaut.

„Ich shoppe am liebsten in Outlets“

Richard Ollendorfs Herbst-Style: ein Blumenhemd und Steppjacke. Quelle: Ilona Hottmann

Das Alter sieht man diesem Mann nicht an: Richard Ollendorf ist schon 76 – und nicht zuletzt aufgrund seines feschen Kleidungsstils könnte er rein optisch 15 Jahre jünger sein. „Ich habe mich schon immer gerne gut gekleidet“, sagt er.

Und am liebsten shoppt Ollendorf hochwertige Markenklamotten zu günstigen Preisen – deshalb ist er in Designer-Outlets Stammkunde. Jedes Mal, wenn er nach Österreich in den Skiurlaub fährt, macht er Halt im Ingolstädter Outlet. Ist er daheim in Hannover, fährt der 76-Jährige gerne für seinen Kleidungskauf in die Wolfsburger Outlets.

Aus Ingolstadt hat der Pensionär seine Jacke – sie ist von der Marke Dolomite und hat noch 180 Euro gekostet. Die Brille ist von Gant und hat 700 Euro gekostet. Die Schuhe sind vom Urlaub am Gardasee, ihr Preis lag bei ungefähr 90 Euro.

Und von Galeria Kaufhof in Hannover hat Ollendorf sein aktuelles Lieblingsteil: Das Blumenhemd, 79 Euro hat es gekostet. „Es erinnert mich an ein Hemd, das ich mal in den 70er-Jahren auf Ibiza in der Boutique Paula gekauft hatte. Leider finde ich es nicht mehr.“

Ein kurzes Modeinterview

Was ist in dieser Saison dein modisches Must-have?

Ein Blumenhemd – das ist mal was anderes. Und es ist erfrischend und farbenfroh im Winter!

Welchen aktuellen Trend findest du scheußlich?

Was ich gar nicht leiden kann sind dicke Menschen in engen Leggins.

Wo shoppst du in Hannover am liebsten?

In den Kaufhäusern und bei Sör. Aber am liebsten mag ich Designer-Outlets – Wolfsburg ist ja nicht weit weg.

„Ich kleide meine Familie ein“

Angela Müllers Herbst-Style: eine karierte Hose. Quelle: Ilona Hottmann

Voll im Trend ist Angela Müller (52) mit ihrer rot-karierten Hose von Zara (19 Euro). „Eigentlich mag ich Rot gar nicht, das ist mein erstes rotes Teil im Schrank.“ Trotzdem mochte sie die Hose gerade, weil sie Rot ist: „Das bringt Farbe in die dunkle Jahreszeit.“

Zu der auffälligen Hose kombiniert die Büroangestellte schwarze Stiefeletten von Görtz (100 Euro) und einen grauen Wollmantel. Wo sie den gekauft hat, weiß sie nicht mehr.

Modisch inspirieren lässt sich Müller auf der Straße: „Sehe ich an einer anderen Person etwas, das mir gefällt, muss ich es sofort auch haben.“

Mode war der Hannoveranerin schon immer wichtig – ihre ganze Familie kleidet sie ein. Heute ist sie mit ihrer Mutter unterwegs, um ihr ein neues Outfit zu verpassen.

Doch zufrieden ist die 52-Jährige mit der Auswahl in Hannover nicht: „Meistens fahre ich deswegen nach Hamburg zum Shoppen.“

Ein kurzes Modeinterview

Was ist in dieser Saison dein modisches Must-have?

Die Trendhose der Saison hab ich ja schon. Aber sonst muss ich sagen, dass ich aktuell irgendwie nichts finde und mit dem Angebot sehr unzufrieden bin.

Welchen aktuellen Trend findest du scheußlich?

Weite Hosen! Die gehen gar nicht, finde ich.

Wo shoppst du in Hannover am liebsten?

Ehrlich gesagt shoppe ich lieber in Hamburg. Wenn ich in Hannover einkaufe, dann nur bei Zara oder Peek und Cloppenburg.

„Ich bin ein Schnäppchenjäger“

Dirk Haberlahs Herbst-Style: eine knallige Winterjacke. Quelle: Ilona Hottmann

„Ich bin gerade auf dem Weg zu TK Maxx, um mir eine neue Jacke zu kaufen“, sagt der große Mann mit signalroter Winterjacke. „Meine wurde mir in der Sansibar samt Geldbeutel geklaut. Deshalb trage ich heute meine alte Jacke.“ Wobei bei einer Jacke, die erst neun Monate alt ist, wohl kaum von alt die Rede ist.

Das Modell hat Dirk Haberlah (39) im Januar im Schlussverkauf bei Zara erworben – für 50 statt 150 Euro. „Ich bin ein Schnäppchenjäger“, so der Abteilungsleiter einer Versicherung. Deswegen ist er auch ständig beim Marken-Discounter TK Maxx, sagt seine Tochter, die ihn heute beim Shoppen begleitet. Die Schuhe: Von TK Maxx, für 69 statt 200 Euro.

Und wenn Haberlah nichts von dem Kaufhaus in der Großen Packhofstraße trägt, dann von einem schräg gegenüber: Zara. Denn nicht nur seine rote Jacke ist von der spanischen Kette, sondern auch seine Hose. Die hat 39 Euro gekostet.

Doch das Lieblingsteil des 39-Jährigen ist seine Uhr. Eine echte Rolex, für 8100 Euro. Die hat er sich bei Wempe vom Hinterbliebenen seines verstorbenen Vaters gekauft – als Erinnerungsstück, das für immer halten soll.

Ein kurzes Modeinterview

Was ist in dieser Saison dein modisches Must-have?

Ein Rucksack. Ich freue mich, dass Rucksäcke wieder im Trend sind. Sie sind so praktisch!

Welchen aktuellen Trend findest du scheußlich?

Weiße Fila-Turnschuhe mit weißen Tennissocken. Schrecklich! Und diese Eighties-Hosen für Frauen, die unten weit sind. Ich war gestern mit meiner Freundin in der Stadt und wir haben keine Hose gefunden, die nicht so einen Schnitt hatte. Das war frustrierend.

Wo shoppst du in Hannover am liebsten?

Bei TK Maxx und Zara. Ich shoppe gerne in Hannover!

„Meine Zwillingsschwester ist meine Inspiration“

Melanie Müllers Herbst-Style: Blumenkleid mit Lederjacke. Quelle: Ilona Hottmann

Das Lieblingsteil von Melanie Schmidt (41)? Ganz klar: der selbst gestrickte Schal ihrer Kollegin. „Ich durfte mir die Farben aussuchen“, sagt sie. Entschieden hat sich die Hannoveranerin für herbstliche Brauntöne.

Dazu kombiniert die 41-Jährige ein Blumenkleid (Reserved, 99 Euro), eine Lederjacke (Vero Moda, 39 Euro), eine schicke Tasche (Deichmann, 24,95 Euro), schwarze Stiefeletten (Gisy, 80 Euro) und Strumpfhose. „Ich mag diesen aktuellen Trend, ein Kleid mit Lederjacke und Strumpfhose zu kombinieren. Das verbindet Sommer und Herbst modisch.“

Heute genießt es Schmidt, so feminin gekleidet zu sein. „Ich gehe mit meinen Freundinnen shoppen und konnte mich mal schick machen.“ Für das Büro kleide sich die Versicherungskauffrau klassisch, als Mutter von zwei Kindern vor allem praktisch.

„Mode ist eine Art und Weise, sich auszudrücken. Heute bin ich mit meinen Freundinnen unterwegs und fühle mich weiblich. An manchen Tagen will ich nicht gesehen werden und kleide mich unauffällig.“

Ihre größte modische Inspiration sei übrigens ihre Zwillingsschwester: „Die sieht immer so toll aus!“

Ein kurzes Modeinterview

Was ist in dieser Saison dein modisches Must-have?

Ein Steppmantel: Schön lang bis zu den Waden und oversized.

Welchen aktuellen Trend findest du scheußlich?

Solche Hosen, die so hoch geschnitten sind, dass sie die Taille extrem betonen.

Wo shoppst du in Hannover am liebsten?

Ich mag die Innenstadt von Hannover sehr gerne. In der Ernst-August-Galerie kaufe ich auch gerne ein.

Von Josina Kelz