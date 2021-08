Hannover

Eine letzte Haarsträhne zieht Stylistin Ria Saage aus der Steckfrisur heraus: „So meine Liebe, jetzt kannst du in den Spiegel schauen“, sagt sie zu ihrer Kundin. Tanja Wallentin (28) steht auf, nimmt einen Spiegel in die Hand und schaut hinein: „Das sieht ja perfekt aus“, sagt sie. Die 28-Jährige ist mit ihrem Probestyling für ihre Brautfrisur zufrieden, „jetzt kann geheiratet werden.“

Die Hochzeit der 28-Jährigen ist für Anfang September geplant. Mit 70 Personen soll im Atrium des Alten Rathauses gefeiert werden: „Ich bin allerdings auf alles eingestellt“, sagt Wallentin. Denn: Wer eine Hochzeit in Zeiten der Corona-Pandemie plant, muss mit allem rechnen. Und das stellte zuletzt eine ganze Branche vor jede Menge Herausforderungen.

Ist zufrieden: Tanja Wallentin gefällt die Brautfrisur, die Stylistin Ria Saage ihr gesteckt hat. Quelle: Ilona Hottmann

Wallentin und ihr Partner haben sich im April verlobt: „Dass wir einen Termin im Standesamt bekommen haben und auch bei den Dienstleistern kaum Probleme hatten, war ein riesengroßes Glück“, weiß die 28-Jährige. Während in 2020 die meisten Hochzeiten verschoben wurden, konnte in diesem Jahr schon wieder eher Hochzeit gefeiert werden. Meist fielen die Feiern jedoch kleiner aus, vor allem wegen der coronabedingten Personenbeschränkung.

Freut sich auf ihre Hochzeit im September: Tanja Wallentin (28) hat sich mit Stylistin Ria Saage für eine Brautfrisur entschieden. Quelle: Ilona Hottmann

„Eine Hochzeit ist ja sowieso schon ein sehr emotionales Fest und in diesem Jahr haben wir trotzdem noch mehr Tränen als sonst miterlebt“, berichtet Stylistin Ria Saage. „Die Bräute waren teilweise schon richtig kraftlos, weil sie bereits ein drittes Mal ihre Hochzeit verschoben hatten“, so Saage. Demnach sei die Freude bei den Hochzeiten in diesem Sommer besonders groß gewesen. Das Styling habe deshalb oftmals „Jetzt erst recht“ ausstrahlen sollen. „Selbst die Bräute, die wegen Corona nur standesamtlich heiraten konnte, haben dann zum Beispiel einen starken Fokus beim Make-up durch Lippenstift in den Akzentfarben des Brautstraußes gewählt oder das krasseste Kleid angehabt“, weiß Saage.

Brautmode: Schlichte Kleider und Jumpsuits

Eine Menge Brautkleider wurden jedoch auch nach der Hochzeitssaison 2021 noch immer nicht getragen. Im Brautmodengeschäft „White and Night“ bekommt Inhaberin Stefanie Nimptsch weiterhin regelmäßig Anrufe, bei denen Bräute erfragen, ob das Kleid wegen der Verschiebung der Hochzeit noch länger im Laden aufbewahrt werden kann: „Da die Kleider modern und trotzdem zeitlos sind, macht es zum Glück nichts, ob das Kleid in diesem oder erst im nächsten Jahr getragen wird“, weiß Nimptsch.

In diesem Jahr hätten die Bräute sich oftmals für schlichtere Kleider als sonst entschieden: „Die Stimmung war etwas verhaltener. Das hat sich auch in den Kleidern widergespiegelt.“ So habe Nimptsch vor allem schmale, lange Kleider oder auch Jumpsuits verkauft.

Trend in diesem Jahr: Viele Bräute entschieden sich nicht für ein Kleid, sondern einen lässigen Jumpsuit. Quelle: Ilona Hottmann

Für das kommende Jahr hat die Geschäftsinhaberin Brautmode in normalem Umfang eingekauft: „Ich bin froher Hoffnung, dass das nächste Jahr ein normales Hochzeitsjahr wird, ohne, dass Corona uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Nimptsch.

Konditorin: „Paare haben Krise überstanden“

„Dieses Jahr war eine richtige Achterbahnfahrt“, berichtet Eghlima Wehrmann (34), Geschäftsführerin der Mundus Fine Art Bakery. Im ersten halben Jahr habe es nur wenige Aufträge gegeben: „Und dann sind die Aufträge für Hochzeiten eingeschlagen wie eine Bombe.“ Das neunköpfige Team um Wehrmann habe im Sommer bis zu 15 Hochzeiten am Tag beispielsweise mit Torten, Candy Bars, Cupcakes, Cake Pops und Cookies beliefert.

In diesem Jahr mussten neue Konzepte her: Brautpaare feierten mit weniger Gästen. Somit hat Eghlima Wehrmann mit ihrem Mundus-Team beispielsweise eine kleinere Candy-Bar entworfen. Quelle: Jonas Kretschmann

„Dieser Sommer war verrückt“, beschreibt Wehrmann, „unsere Kunden haben uns richtig mitgerissen mit ihrer Liebe.“ Denn: Die Hochzeitspaare hätten noch verliebter gewirkt als sonst: „Sicher, weil sie wegen Corona eine richtige Krise zusammen überstanden haben. Das hat zusammengeschweißt.“

Hatte in diesem Sommer gutzutun: Eghlima Wehrmann (34), Geschäftsführerin der Mundus Fine Art Bakery, hat mit ihrem Team oftmals flexibel und spontan auf neue Corona-Regeln reagieren müssen. Quelle: Jonas Kretschmann

Für das kommende Jahr ist der Terminkalender von Mundus bereits gut gefüllt: „Das ist wirklich sehr untypisch, dass wir an manchen Tagen im Sommer bereits sieben Hochzeiten fest geplant haben.“

Herrenausstatter: „Richtiger Nachholeffekt“

Mit pinkfarbener Fliege steht Handballer Timo Kastening (26) mit seiner Freundin Jil Meyer (28) im Herrenausstatter Lo&Go. „Wir haben in den letzten Monaten auf vieles verzichtet, deshalb ist es umso schöner, jetzt endlich wieder auf Hochzeiten mit vielen Leuten feiern zu können“, sagt der 26-Jährige. Den Anzug und die Fliege probiere er für die Hochzeit eines Freundes an. „Es gibt einen richtigen Nachholeffekt“, weiß auch Geschäftsinhaber Rolf Eisenmenger (67). „So viele Locations wird es gar nicht geben, wie Leute im kommenden Jahr heiraten wollen“, fürchtet Eisenmenger.

Wählen einen Anzug für die Hochzeit eines Freundes aus: Timo Kastening (26) und seine Freundin Jil Meyer (28) sind mittlerweile seit einem Jahr zusammen. Quelle: Ilona Hottmann

Zuletzt habe Eisenmenger vor allem Anzüge verkauft, die nicht nur als Abendgarderobe getragen werden können: „Eher zurückhaltende Farbtöne wie blau und grau, die auch im Alltag angezogen werden könnten.“ In der Hochzeitssaison 2021 seien völlig andere Anzüge im Trend: „Uns erwartet ein Vintage-Trend der 1970er Jahre mit Schlaghosen, Pastell-Farben, großen Kragen und breitem Revers.“

Das wird der Trend der kommenden Hochzeitssaison: „Uns erwartet ein Vintage-Trend der 1970er Jahre mit Schlaghosen, Pastell-Farben, großen Kragen und breitem Revers“, weiß Herrenausstatter Rolf Eisenmenger. Quelle: Ilona Hottmann

Hochzeitsfotografie: Brautpaar-Kuss mit Maske

„In diesem Sommer ging es mit der Hochzeitsfotografie schlagartig wieder los“, erzählt Sebastian Wolligandt, Geschäftsführer von „Hochzeitshelden“. Bei den Buchungen sei allerdings oft auf kleinere Pakete umgebucht worden. Einige Paare haben zudem doch noch einmal auf 2022 verschoben: „Die Unsicherheit ist noch immer da“, weiß Wolligandt.

Mit Maske und ganz viel Leidenschaft für die Hochzeitsfotografie: Sebastian Wolligandt und Theresa Kuchlmaier von „Hochzeitshelden“ beim Brautpaarshooting. Quelle: Philip Loeper

Die Pandemie habe in jedem Fall die Bildmotive verändert: „Ich habe zum Beispiel Paare fotografiert, die sich im Standesamt über die Maske küssen mussten“, erinnert sich Wolligandt. Doch auch das gehöre zur fotografischen Hochzeitsreportage dazu: „Wir wollen ja die Momente authentisch einfangen“, betont der Fotograf. Und dennoch: „Gleichzeitig gehen mit Corona-Maske ein paar Emotionen verloren, wenn wir das Lächeln der Paare und Gäste gar nicht fotografieren können.“

Für 2022 gab es bei „Hochzeitshelden“ bereits jede Menge Anfragen: „Wir sind ein Team aus sechs Fotografen und haben deshalb aber noch ein wenig Kapazität“, verrät Wolligandt. Während der Hochzeiten im Sommer habe das Team auch angefangen, Hochzeiten als Livestreams zu übertragen, damit beispielsweise Gäste aus dem Ausland trotz Corona dabei sein konnten.

Blumen und Dekoration: „Noch nie so viele Buchungen“

Dadurch, dass Hochzeitsfeiern in diesem Sommer meist mit weniger Gästen veranstaltet wurden, war mehr Budget beispielsweise für Blumen und Dekoration da: „Die Deko und die individuelle Note sind den Paaren noch einmal wichtiger geworden“, stellt Friederike Rahlfes von Milles Fleurs fest. Bis zu fünf Hochzeiten an einem Wochenende beliefert sie mit ihrem neunköpfigen Team.

Das Team von Milles Fleurs kümmert sich nicht nur um Hochzeitsbouquets und Tafeldeko, sondern stellt auch Haarschmuck beispielsweise aus Trockenblumen her: „Der Trockenblumen-Trend kam durch die Corona-Pandemie auf“, weiß Rahlfels. Weil Blumenläden geschlossen bleiben mussten, waren Trockenblumen eine langlebige Alternative zu frischen Blumen. Quelle: Ilona Hottmann

Es habe in diesem Jahr aber auch einige Absagen gegeben: „Für viele war es schwierig, das mental durchzustehen, wenn die Hochzeit mehrfach verschoben werden muss“, weiß Rahlfes, „eine Braut möchte sich ja in die Vorfreude stürzen und das ist coronabedingt momentan kaum möglich.“

Auch Elemente wie eine Donut-Wand dekoriert das Team von Milles Fleurs mit Blumen. Quelle: Milles Fleurs

Bei Milles Fleurs sei der Terminplan für 2022 bereits gut gefüllt. Und sogar im Jahr darauf sind schon eine Vielzahl von Hochzeiten geplant: „Wir hatten noch nie so viele Buchungen im Voraus“, sagt Rahlfes über den Terminplan für 2023.

Standesämter ausgelastet

Insbesondere bei den Standesämtern in der Stadt und der Region sind kaum mehr Termine zu kriegen: „Der Heiratswille ist ungebrochen. Es gab im Standesamt Hannover in den Sommermonaten 2021 mehr Eheschließungen als 2020“, sagte Pressesprecher Udo Möller. Im Juni diesen Jahres hatten beispielsweise 201 Paare geheiratet, im Juni 2020 waren 171 Paare getraut worden. Im Juli diesen Jahres wurden 213 Ehen geschlossen, während im Juli 2020 181 Paare getraut wurden.

„Das Standesamt ist für Eheschließungen dieses Jahr ausgelastet“, heißt es auch vom Standesamt in Hemmingen. Im Standesamt Barsinghausen gab es sowohl in 2020 als auch in 2021 von Januar bis August gleichbleibend jeweils rund 80 Eheschließungen: „Die Arbeitsbelastung der Standesbeamtinnen hat jedoch zugenommen, weil die zu Vermählenden ihrem Unmut über die Corona-Beschränkungen Luft gemacht haben und es einen erhöhten Beratungsaufwand der Brautpaare gab.“

Das gilt aktuell für Eheschließungen im Standesamt Hannover Neben dem Brautpaar sind folgende weitere Personen, die entweder negativ getestet, geimpft oder genesen sind zulässig (Stand: 13. Juli 2021): Räume im Alten Rathaus: 6 weitere Personen Räume im HCC: 13 weitere Personen Räume im Galeriegebäude: 10 weitere Personen Räume im Wilhelm-Busch-Museum: 9 weitere Personen Räume im Zoo: 15 weiteren Personen Räume im Neuen Rathaus: 17 weitere Personen Auf dem Solarboot: 17 weitere Personen Zudem gilt in allen Räumen des Standesamtes die Maskenpflicht.

Tanja Wallentin freut sich unterdessen, dass ihre Hochzeit in wenigen Wochen und nicht erst in zwei Jahren gefeiert wird. Und doch sieht es auch für diesen Herbst so aus, als könnte die Hochzeit noch nicht wieder ganz normal ablaufen: „Wir haben jetzt erfahren, dass unsere Gäste während der Feier eine Corona-Maske tragen müssen“, sagt Wallentin während Stylistin Saage den zwei Meter langen Schleier in die Frisur steckt. Nur am Sitzplatz könnten die Gäste bei der Feier die Maske abnehmen: „Das war schon ein Schock, aber wir haben das jetzt einfach so hingenommen“, so die 28-Jährige.

Lässt sich von Corona nicht abschrecken: Tanja Wallentin freut sich trotz möglicher Einschränkungen auf ihre Hochzeit im September. Quelle: Ilona Hottmann

Wichtiger sei ihr, dass alle Gäste dabei sein können. Denn: Ihr Verlobter ist Afrikaner. Ein paar der Familienangehörigen und Freunde reisen extra aus Afrika für die Hochzeit an. „Trotz den Unsicherheiten fühle ich momentan Vorfreude pur“, schwärmt Wallentin, „Ich wünsche mir so sehr, dass wir in ein paar Wochen mit Familie und Freunden zusammen das Leben und die Liebe feiern können und so viel Normalität wie möglich spüren werden.“

Von Sophie Peschke