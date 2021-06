Hannover

Während das Thermometer in die Höhe steigt, fühlen sich manche Menschen bei über 30 Grad schlapp und müde. Die NP hat bei Prof. Thomas Weiss, dem Chefarzt der Inneren Medizin und Kardiologie im Henriettenstift, nachgefragt, was genau die gesundheitlichen Folgen von Hitze sein können und wie Sie am besten damit umgehen.

Welche gesundheitlichen Folgen können hohe Temperaturen für den menschlichen Körper haben?

Hohe Temperaturen führen dazu, dass sich die Blutgefäße weiten. Dadurch sinkt der Blutdruck. Durch starkes Schwitzen verliert der Körper zudem viel Wasser und auch Salze, was zu Krämpfen führen kann. Und auch der Flüssigkeitsverlust verstärkt zusätzlich den sinkenden Blutdruck. Diese beiden Effekte können zu Beschwerden führen wie Schwächegefühl, Müdigkeit oder Orthostase-Problemen, also beispielsweise Schwindel oder Schwarz werden vor Augen, wenn sich jemand zu schnell aufsetzt oder aufrichtet. Dabei kann es dann auch zu Bewusstlosigkeit kommen.

Wie kann man sich am besten schützen und diesen gesundheitlichen Folgen vorbeugen?

Dass dem Körper ausreichend Flüssigkeit zugeführt wird, ist das A und O. Gut eignen sich isotonische Getränke wie beispielsweise Sport-Drinks. Bei starker Hitze verliert der Körper durchschnittlich zwei bis drei Liter an Flüssigkeit. Bei starker Arbeit oder Sport verliert der Körper sogar noch mehr Flüssigkeit. Ansonsten empfiehlt es sich, die Hitze zu meiden und Aktivitäten wie zum Beispiel Sport nicht in der prallen Sonne zu machen. Generell sollte man sich durch entsprechende Kleidung und Kopfbedeckung vor den direkten Auswirkungen der Sonne schützen. Günstig ist es auch, auf Alkohol zu verzichten.

Gibt es eine bestimmte Personengruppe, die sich vor der Hitze besonders schützen sollte?

Betroffen sind allerdings besonders ältere Menschen und Menschen mit Begleiterkrankungen. Dazu zählen vor allem Menschen, die ein reduziertem Durstgefühl haben. Da muss dann besonders darauf geachtet werden, dass diese Menschen ausreichend trinken. Auch Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie etwa Herzschwäche oder mit hohem Blutdruck, die sowieso blutdrucksenkende Medikamente nehmen. Bei denen wird die blutdrucksenkende Wirkung der Hitze sich besonders in Form von Schwäche und Mattigkeit bis hin zum Kollaps auswirken.

Was empfiehlt sich für Menschen mit diesen Erkrankungen?

Insbesondere wenn es eine längere Hitzeperiode gibt, sollten diese Personen mit ihrem Arzt absprechen, ob eine Anpassung zum Beispiel von wassertreibenden Medikamenten in der Herzschwäche-Therapie sinnvoll und notwendig ist. Wichtig ist aber, dass eine Anpassung der Medikation nur in Absprache mit einem Arzt und nicht selbstständig vorgenommen wird.

Kann es passieren, dass Personen in Hannover hitzebedingt ins Krankenhaus eingeliefert werden?

Ja, im Sommer gibt es das. In diesem Jahr gab es im Henriettenstift in der Notaufnahme jedoch bisher noch keine außergewöhnliche Häufung von Hitzeopfern.

Wie sieht es bei jüngeren Menschen aus?

Junge Menschen müssen genauso wie ältere auf Flüssigkeitsaufnahme und Kopfbedeckung achten und Alkohol meiden. Ansonsten brauchen sie sich nicht besonders zu schützen und sollten höchstens darauf verzichten, in der Mittagshitze ihr Marathon-Training zu machen.

Von Sophie Peschke