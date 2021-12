Hemmingen

Der Hunger der Bauindustrie nach Kies ist riesig. Benötigt wird der Rohstoff vor allem für Beton sowie als Füllmaterial im Straßenbau. Durch den Boom am Bau hat die Nachfrage spürbar angezogen. Das droht zum Problem für das im Hemminger Ortsteil Wilkenburg entdeckte Römerlager zu werden. Auf der Fläche soll Kies abgebaut werden. Und trotz strenger Auflagen und hoher Kosten für die Ausgrabung des archäologischen Bodendenkmals will der Rohstoffkonzern Holcim an diesen Plänen festhalten.

Zwar sei die Wirtschaftlichkeitsberechnung „noch nicht abgeschlossen“. Die ersten Ergebnisse ließen das Unternehmen jedoch „grundsätzlich an dem Vorhaben festhalten, am Standort Rohstoffe zu gewinnen“, teilt Holcim-Sprecher Nicolas Schnabel auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Landesamt warnt vor Versorgungsengpässen bei Kies

Als Grund dafür führt der Rohstoffkonzern an, dass zu wenige neue Abbauflächen in Deutschland ausgewiesen würden. Holcim kritisiert auch die „komplexen Genehmigungsprozesse“. Unter diesen Bedingungen gebe es „keine Alternative dazu, die Genehmigungsverfahren für die raren ausgewiesenen Flächen zu durchlaufen, um die Rohstoffversorgung sicherzustellen“.

Laut dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) werden allein in Niedersachsen und Bremen pro Jahr rund 40 Millionen Tonnen Kies und Sand benötigt, „bei steigender Tendenz“, wie Sprecher Eike Bruns berichtet. Auch eine aktuell laufende Umfrage bei den Abbauunternehmen bestätige den Eindruck, „dass für die nächsten Jahre von einer wachsenden Nachfrage insbesondere nach Kies auszugehen ist“. Mittelfristig seien daher „Versorgungsengpässe absehbar“, warnt Bruns. Viele Unternehmen berichteten von vollständig oder weitgehend ausgekiesten Lagerstätten. In vielen weiteren sei das in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu erwarten.

„Viele Abbaubetriebe massiv in ihrer Existenz bedroht“

Wenn es als Ersatz dafür keine Erweiterungen, Neuzulassungen und Genehmigungen gebe, seien „viele Abbaubetriebe nicht mehr konkurrenzfähig und damit massiv in ihrer Existenz bedroht“, so der LBEG-Sprecher. Neue Antrags- und Genehmigungsverfahren zögen sich „häufig über mehr als zehn Jahre hin“ und seien „im Ergebnis nicht voraussehbar“. Verstärkt werde dieses Problem „durch lokale und regionale Proteste von Privatpersonen, Interessensvertretungen und Betroffenen, die einen Rohstoffabbau in ihrer Nachbarschaft generell ablehnen“.

Auch gegen den Kiesabbau in Hemmingen wird schon seit Jahren mobil gemacht. Erst Recht, seitdem Archäologen auf der Fläche 2015 das römische Marschlager entdeckten, in dem im Zeitraum von 1 bis 5 nach Christus auf 40 Hektar Fläche rund 20.000 Legionäre vermutlich mehrere Wochen campiert haben.

„Römerlager nicht den Interessen der Rohstoffindustrie opfern“

„Dass dieser archäologische Schatz den wirtschaftlichen Interessen der Rohstoffindustrie geopfert werden soll, ist ein absolutes Unding“, kritisiert Kristina Osmers, die eine Petition organisiert hatte, die 2019 den Landtag zwang, sich mit dem Römerlager zu befassen. Osmers und ihre Mitstreiter forderten, dass das Land die Fläche für den Kiesabbau aus dem Raumordnungsprogramm streichen solle. Bisher allerdings ohne Erfolg.

Bei Osmers stößt das auch deshalb auf Unverständnis, weil es hier nur um ein viertel Prozent der gesamten in Niedersachsen ausgewiesenen Fläche für den Kiesabbau gehe. Sie fürchtet, dass steigende Rohstoffpreise den Abbau trotz der hohen Kosten für die archäologische Grabung für Holcim lukrativ machen könnten. Eine erste Einschätzung des Landesamtes für Bergbau und Geologie bestätigt diese Sorge. Unternehmen berichteten von Preissteigerungen von bis zu 20 Prozent, vor allem bei hochwertigen Betonkiesen, teilt das LBEG mit.

