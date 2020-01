Verzögert Wasser die B3-Ortsumgehung?

Hannover

Im Frühjahr sollte die Ortsumgehung der Bundesstraße B 3 Hemmingen für den Verkehr freigegeben werden. Ob dieser Zeitplan noch zu halten ist, wird am Mittwoch ein Krisengespräch zwischen Experten von Land und Region entscheiden. In einer Senke zwischen der Landesstraße 389 und der Anschlussstelle Arnum-Süd steht Wasser. Sehr viel Wasser.

Von der geplanten Trasse, die den Weg frei macht für die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld, stehen bereits sieben Kilometer. Ein Teilstück von 500 Metern muss noch asphaltiert werden. Aber genau das geht nicht wegen des Wassers.

Grube ausgehoben

In der Menge, so die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, habe sie das Nass in der Senke überrascht. Regenwasser trifft auf Grundwasser. Beim Aushub einer Grube für den Kanalbau erkannten die Experten das Problem.

Am Mittwoch steht deshalb das Gespräch zwischen Vertretern des Landes und der Region an. Gemeinsam wollen sie nach Lösungen suchen. „Eine technische Lösung ist in Sicht“, meint Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht.

Für den gut 70 Millionen Euro teuren Bau muss es laut Schacht eventuell ein neues, dann verkürztes Planfeststellungsverfahren geben – dann, wenn sich die Experten für eine Höherlegung der Fahrbahn oder eine Laufveränderung entscheiden. Selbst in diesem Fall rechnet Schacht mit einer Verzögerung von nur drei Monaten.

Von Vera König