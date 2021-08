Hemmingen: Unbekannte sprengen Geldautomat 

Hannover

Es war gegen 3.50 Uhr in der Nacht zu Freitag, als der Sicherheitsdienst der Commerzbank-Filiale am Kirchdamm in Hemmingen-Westerfeld zwei verdächtige Gestalten im Vorraum der Bank entdeckte – und die Polizei alarmierte. Doch die Täter waren schnell: Sekunden später knallte es schon: Die Unbekannten hatten versucht, den Geldautomaten im Vorraum zu sprengen.

Doch nach ersten NP-Informationen hielt der eingebaute Tresor der Explosion stand, die Täter sind offenbar ohne Beute geflüchtet.

Hoher Sachschaden in Filiale

Der Sachschaden ist jedoch gewaltig: Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, war die Straße mit Glasscherben übersät, die Druckwelle der Explosion hatten die Scheiben zerbersten lassen.

Auf dem Gehweg vor der Filiale entdeckten Polizisten dann ein verdächtiges Paket. Zurückgelassener Sprengstoff der Täter? Zur Sicherheit wurden die Entschärfer des Landeskriminalamtes angefordert, die umliegenden Häuser im Umkreis von 200 Metern evakuiert.

Ein Feuerwehrwagen steht vor der Commerzbank-Filiale in Hemmingen. Quelle: Elsner

Verdächtiges Paket gesprengt

Das verdächtige Paket wurde dann von den Experten auf einem Acker außerhalb von Hemmingen gesprengt – der Knall war bis in den Ort zu hören.

Offenbar neu ist die Herangehensweise der Täter: Während sie früher Gas in den Geldautomaten geleitet haben, um ihn zu sprengen, setzen die Täter in jüngster Vergangenheit offenbar auf Festsprengstoff. Das Gas war offenbar zu schwer zu dosieren.

Von Christian Elsner