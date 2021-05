Hannover

Deutschlands bekanntester Rocker muss wieder vor Gericht. Frank Hanebuth, Chef des aufgelösten Hells-Angels-Charters Hannover, hat eine Anklage wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung am Hals. Hintergrund ist ein Vorfall vergangenen Herbst im Rotlichtviertel in Hannover. Im Anschluss daran war der 56-Jährige für einige Stunden im Polizeigewahrsam gelandet.

Der 18. Oktober 2020 gegen 3 Uhr: In der Scholvinstraße im Steintor in Hannover war es nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann (37) tüchtig Prügel kassierte. Der 37-Jährige erlitt dabei Gesichtsverletzungen. Nach NP-Informationen handelt es sich um einen Gast, der mit Türstehern aneinander geraten war.

Polizei am Eingreifen gehindert?

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, sollen Hanebuth und mindestens acht weitere Unbekannte sich so aufgebaut haben, dass sie die Beamten am Eingreifen hinderten. Ein 35-Jähriger, der wie Hanebuth Beschuldigter in dem Verfahren ist, habe einem Polizisten dabei auch eine Hand weggeschlagen.

Angeklagt: Der frühere Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth.

Hanebuth bestätigte damals, dass er in jener Nacht im Steintor-Viertel von der Polizei einen Platzverweis kassiert hatte, dem aber nicht nachkam. Daraufhin wurde er mit einem Streifenwagen zur Wache an der Waterloostraße gebracht, wo er rund drei Stunden in einer Gewahrsamszelle saß.

Strafbefehl mit Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht Hannover hat Hanebuth jetzt einen Strafbefehl (schriftliches Urteil) geschickt, wonach er wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt werden sollte. „Dagegen wurde Einspruch eingelegt“, sagt Gerichtssprecher Koray Freudenberg. Und deshalb steht dem Rocker-Boss nun wieder ein Prozess ins Haus. „Einen Verhandlungstermin gibt es aber noch nicht“, so Freudenberg.

Erst im vergangenen Jahr war im Zusammenhang mit Schlägen, die ein Werkstattbetreiber in Langenhagen kassiert haben soll, gegen Hanebuth wegen Beihilfe zur Körperverletzung und Nötigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eine Geldstrafe von 4000 Euro verhängt worden. Auch in dem Fall soll er nicht selbst zugehauen haben. Rechtskräftig ist das Urteil bislang nicht – der 56-Jährige hat Berufung eingelegt.

