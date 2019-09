Hannover

In der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr war er der Held von Hannover: Ralf Reisener (55) vom Kampfmittelbeseitigungsdienst war es, der mit einer Rohrzange den intakten Zünder aus der fünf Zentner schweren Fliegerbombe drehte, die das Zoo-Viertel einen Tag lang in Atem hielt. Ein Routineakt? Mitnichten, betont der erfahrende Sprengmeister aus Munster: „Jede Bombe ist anders und die Lage war brisant.“

Das lag vor allem daran, wie der Blindgänger aufgefunden wurde. Das amerikanische Fabrikat, das beim Aufschlag teildetoniert war, lag in einer Grube auf der Baustelle der Sophienschule und war dort bei der obligatorischen Suche nach Weltkriegsbomben entdeckt worden. „Die Grube war ein Schlammloch. Auf der Bombe waren Schlamm und Wasser, das hat es nicht einfach gemacht“, sagt Reisener. Immer wieder drang Sand in das Bauloch, so dass die Kampfmittelbeseitiger es stabilisieren mussten. Als dann das Sperrgebiet geräumt wurde, drohte der Blindgänger wieder zu versinken.

Hier hat Ralf Reisener die Weltkriegsbombe entschärft. Quelle: Elsner

Das aufzuhalten, wurde zusätzlich erschwert. Denn einige Anwohner weigerten sich, ihre Wohnung zu verlassen. „Sowas kann ich nicht verstehen. Das zieht das Ganze für alle in die Länge. Und dann müssen sich Einsatzkräfte und Helfer dafür auch noch beschimpfen lassen“, ärgert sich Reisener. Auch der Sprengmeister muss warten, ehe komplette Sicherheit hergestellt ist. Solange darf er keine Hand an die Bombe legen. „In dieser Zeit gehe ich alle Schritte nochmal in Gedanken durch, damit man hinterher nichts vergisst“, sagt Reisener. Erst wenn das Gebiet komplett geräumt ist, darf die Entschärfung beginnen.

Respekt, aber keine Angst vor der Bombe

Und das bedeutet für den Sprengmeister und sein Team immer Lebensgefahr, dessen ist sich Reisener bewusst. „Die Leute denken immer, dass das sowieso schon glatt geht“, sagt er. Doch dass das nicht immer der Fall ist, zeigt das Unglück aus Göttingen im Jahr 2010. „Da haben wir drei unserer Kollegen verloren.“ Angst habe er nicht, wenn er an einen Blindgänger geht. Den nötigen Respekt vor der Sprengkraft so einer Bombe habe er aber schon.

Der Zünder war noch intakt und gut erhalten. Quelle: Christian Elsner

Das zeige alleine schon der einen Kilometer große Evakuierungsradius, in dem 15.200 Menschen ihre Häuser verlassen mussten. „Wenn die Bombe in die Luft geht, können ihre Splitter 1000 Meter weit fliegen“, erläutert Reisener. An der Sophienschule ist alles gut gegangen. Der Zünder ließ sich ohne größere Probleme herausholen. „Der war noch gut erhalten und intakt“, sagt der Sprengmeister. Dies sei allerdings nicht ungewöhnlich.

Reisener war mit seinem Kollegen kurz nach zwei Uhr im Hotel. „Wenn die Anspannung weggeht, kommt die Müdigkeit“, sagt er. An Schlaf war für ihn dennoch noch nicht zu denken. „Ich muss dann erst einmal runterkommen“. Auch die Bombe hat die Nacht in Hannover verbracht. Erst am Dienstagmorgen fuhr sie der Kampfmittelbeseitigungsdienst nach Munster.

Trotz der Gefahren macht Reisener seinen Job gerne. „Man weiß nie, was passiert, wenn man morgens zur Arbeit fährt“, sagt er. So auch am Montag, als er wegen des Fundes in Hannover um 10.15 Uhr benachrichtigt wurde. Eigentlich hatte er gehofft, um 16.30 Uhr Feierabend machen zu können und dann zu Hause den Rasen zu mähen. Das hat nicht geklappt, dafür wurde er aber zum Helden von Hannover.

Von Sascha Priesemann