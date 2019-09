Hannover

Normalerweise gibt es an Montagen keine Trauungen in Hannover. An diesem Montag hat die Stadt aber eine Ausnahme gemacht. Schließlich war es der 9.9.2019 – ein Datum, das sich besonders gut für eine Gravur im Ehering eignet. 14 Paare gaben sich an diesem Tag in Hannover das Ja-Wort.

Mit einem Blumenbogen,...