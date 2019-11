Umzug wegen Bauarbeiten? Heimkehr geht auf die Mieter zu

HANNOVER

Nach der Verhandlung hatte sich die Aufregung von Iris Petersen gelegt. „Ich war das erste Mal als Partei vor Gericht“, erzählte die Mutter einer Tochter (15). Die Mieterin im Senator-Eggers-Weg 6 ( Waldheim) hatte gegen ihren Vermieter, die Wohnungsgenossenschaft Heimkehr, geklagt. Sie sollte zum Jahresende aus ihrer Wohnung raus. Die Prozessparteien einigten sich darauf, eine außergerichtliche Lösung zu finden. Das Verfahren ruht so lange.

Die Heimkehr eG will in Waldheim sechs Häuser abreißen, und sieben neue bauen (Bauzeit etwa 18 Monate). So sollen 55 neue Wohnungen und 2000 Quadratmeter mehr Wohnfläche geschaffen werden. Die alten Häuser seien baulich und energetisch in einem schlechten Zustand; eine Sanierung sei unwirtschaftlicher als ein Neubau, begründet das Unternehmen seine Pläne. Solange die Bauarbeiten dauern, müssen die Mieter raus. Mehrere Mieter setzen sich mit Klagen dagegen zur Wehr.

Mieten werden nicht steigen

Bislang konnte die Genossenschaft keine Ausweichwohnungen in Waldheim zur Verfügung stellen. Und genau daran hat sich etwas geändert. Heimkehr-Vorstand Sven Scriba erklärte im Gerichtssaal: „Als Zwischenlösung können wir ein Haus stehen lassen.“ Während der Bauarbeiten könnten Mieter dort wohnen, somit bliebe ein Wegzug aus Waldheim erspart. Er bot allen Beteiligten an, an einem runden Tisch nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.

Der Heimkehr-Anwalt erklärte, dass die Mieten auch nach dem Neubau nicht steigen werden. Man biete den Bestandsmietern an, die Mieten einzufrieren. Iris Petersen zahlt derzeit 820 Euro Warmmiete für ihre Dreizimmer-Wohnung (81 Quadratmeter). Es gebe einen einfachen Grund, warum sich daran auch im Neubau nichts ändern werde. Auf Grund der energetischen Sanierung werden die Nebenkosten rapide sinken, so der Anwalt der Genossenschaft.

Abrissarbeiten werden verschoben

Iris Petersen war erleichtert von diesem Angebot zu hören. „ Waldheim ist mein Zuhause, meine Tochter geht hier zur Schule“, sagt sie. Auch ihre Mutter wohnt in Waldheim. Sie habe in ihrer Wohnung viel renoviert. „Jetzt habe ich es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.“

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im Januar 2020 beginnen. Doch die Klagen verhindern das. „Wir haben kein Interesse an diesen Verhandlungen“, erklärte Vorstand Scriba. Doch er wisse nicht, was die einzelnen Mieter wollten. Deshalb die Idee, sich gemeinsam um Lösungen zu bemühen.

Dieter Schmitt klagt auch gegen die Heimkehr eG. Er ist ein Nachbar von Iris Petersen. Er meinte beim Gang aus dem Gericht: „Das Angebot des Vermieters hat mich nicht überzeugt.“ Am 29. November steht eine weitere Klage an.

Von Thomas Nagel