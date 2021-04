Heimatschutz in Hannover: 35 Rekruten starten Pilotprojekt der Bundeswehr

Hannover

THW in grün? Wehrdienst light? Als Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Pilotprojekt „Heimatschutz“ vorstellte, gab es durchaus Spott und nicht wenig Kritik – vor allem vonseiten der Wohlfahrtverbände, die in dem neuen Freiwilligen Wehrdienst unnötige Konkurrenz zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) sehen. Die Nachfrage durch junge Menschen war jedoch groß. In Hannover sind seit zwei Wochen 35 männliche und weibliche Rekruten in der Heimatschutz-Ausbildung. Die NP besuchte sie in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne.

Marie-Therese Kuhlmanns steht still, doch ihr Atem geht schnell. Mit einem kurzen Anlauf und einer Portion Griffkraft hat sie sich gerade über die gut zwei Meter hohe Holzmauer gehievt. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt jetzt aber nicht. Auf die 19-Jährige wartet ein Geflecht aus Draht, unter dem sie sich durchrobben muss. „Ich gedacht, ich würde das besser hinkriegen“, sagt sie nachdem sie diese und weitere Stationen des Hindernisparcours hinter sich gebracht hat und mit ihren Kameraden wieder in Reih’ und Glied steht. Ihr Blick drückt jedoch Entschlossenheit aus. Von Aufgeben keine Spur. „Ich werde üben und besser werden.“

Hürde nehmen: Ein Heimatschutz-Rekrut klettert über die Holzmauer. Der Hindernisparcour ist teil der Grundausbildung, die alle durchlaufen müssen. Quelle: droese_r

Heimatschutz fährt Hürden herunter

Keine Frage, die 19-Jährige ist freiwillig hier. Die Zeiten des Pflicht-Wehrdienstes sind bei der Bundeswehr schon lange vorbei. Vor zehn Jahren wurde er abgeschafft und praktisch durch einen freiwilligen Dienst an der Waffe ersetzt. Mengenmäßig setzte ein Schrumpfprozess ein. Auch die Zahl der Freiwilligen sank in den letzten Jahren stetig. Ein Grund offenbar: Er setzt die Bereitschaft zu Auslandseinsätzen voraus – was viele abschreckte.

Mit dem Modell „Heimatschutz“ will Kramp-Karrenbauer gegensteuern. Mit der Verbindung von freiwilligem Wehrdienst und Reservistendienst (Motto „Dein Jahr für Deutschland“) soll zum einen das Interesse junger Menschen an der Bundeswehr geweckt werden. Die Bundeswehr will aber auch zusätzliche Kräfte für Krisen- und Katastropheneinsätze im Inland bereithalten, wie sie derzeit auch in der Corona-Pandemie benötigt werden. Der Vorteil: Der Reservedienst, der an die siebenmonatige Ausbildung (inklusive Grundausbildung, auch an der Waffe) anschließt, sieht einen Einsatz nah am Wohnort vor. Familienfreundlich, also.

Rekruten üben robben. Quelle: Rainer Droese

„FSJ und Heimatschutz sind zwei paar Schuhe“

Das Interesse am neuen Modell ist riesig und mit 9000 Bewerber auf die 320 Stellen an 13 deutschen Ausbildungsorte deutlich größer als etwa vom scheidenden Staatssekretär Peter Tauber, auf den das Programm zurückgeht, erwartet.

Kritik kam dagegen von Sozialverbänden, wie Caritas oder Diakonie: Für sie schwächt das Programm durch sein soziales Aufgabenspektrum FSJ und FÖJ, zumal der Rekrut mit 1400 Euro erheblich mehr verdient, als die rund 400 Euro Aufwandsentschädigung fürs soziale Jahr.

Im Konzept Heimatschutz werden Hürden wie Einsätze fern der Heimat für Einsteiger heruntergefahren. Die Hürden im Hindernisparcour nicht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Oberst Ralf Broszinski, Kommandeur der Stabsdienst- und Feldjägerschule in Hannover sieht aber keine Konkurrenz: „FSJ und Heimatschutz sind zwei paar Schuhe. Für unsere Rekruten wäre ein FSJ nicht infrage gekommen. Sie waren an der Bundeswehr interessiert.“

Das bestätigt auch Marie-Therese Kuhlmann. „Soldaten und Polizisten, das sind für mich Berufe, zu denen man aufschaut. Schon als Kind dachte ich: Da will ich auch mal hin.“ Einen Freiwilligen Wehrdienst hätte sich die Oldenburgerin auch vorstellen können. „Aber mein Vater wollte mich heimatnah behalten“, sagt sie und lacht.

Und nicht zuletzt habe auch Corona bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. Nach der Schule hatte Kuhlmann eine Ausbildung zur Kosmetikerin angefangen. „Doch die fiel wegen der Pandemie schließlich komplett aus. Da kam mir der Heimatschutz total gelegen.“

Einmal drüber weg. Quelle: Tim Schaarschmidt

Fünf Rekruten haben Dienst quittiert

Und wie ist ihr erster Eindruck? „Sehr gut“, sagt sie. Auch was den Umgangston angeht. „Ich hatte gedacht, sie sind strenger, doch die Vorgesetzten sind sehr geduldig mit uns. Klar müssen sie manchmal laut werden. Aber das nimmt man ihnen nicht krumm“, sagt die 19-Jährige. Fünf Rekruten haben in Hannover in den ersten zwei Wochen ihren Dienst quittiert. Kuhlmann tendiert hingegen dazu, auch nach dem Heimatschutz bei der Bundeswehr zu bleiben. Aufgeben kommt für sie jedenfalls nicht infrage.

Von Simon Polreich