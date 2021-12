Hannover

Weihnachten ist ein Fest, an dem die Familie zusammenkommt – wenn auch in Zeiten der Pandemie in etwas kleinerem Rahmen. Dennoch muss auch an diesen Tagen in vielen Berufen gearbeitet werden. Neben Polizeibeamten und Personal in Krankenhäusern, sind das unter anderem auch Lkw-Fahrer.

Und die dürfen an den Feiertagen aufgrund des Fahrverbots noch nicht mal fahren und müssen stattdessen die Tage ohne ihre Familien auf einem Parkplatz verbringen. Um diesen Menschen wenigstens eine kleine Freude zu machen, haben Marco Reese, Wilmar Gmyrak und Lars Heine, die alle drei selbst Lkw-Fahrer aus Hannover sind, spontan 100 Schokoladen-Weihnachtsmänner gekauft und diese an Heiligabend auf den Rastplätzen entlang der A2 rund um Hannover verteilt. Die Lkw-Fahrer hätten sich nach Angaben von Heine trotz der sprachlichen Barrieren über die kleine Aufmerksamkeit gefreut. Im kommenden Jahr wollen die Drei die Aktion wiederholen.

Von Cecelia Spohn