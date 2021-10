Havelse-Spiel in Hannover: Bundespolizei erwartet 180 Risiko-Fans aus Braunschweig

Hannover

Zur Drittliga-Partie des TSV Havelse gegen Eintracht Braunschweig erwartet die Bundespolizei am Sonntag in Hannover etwa 180 Risikofans aus der Löwenstadt. Gleichzeitig gehen die Beamten davon aus, dass rund 150 Problem-Fans von Hannover 96 ihre Mannschaft nicht zum Auswärtsspiel in Regensburg begleiten, sondern in Hannover bleiben, um „ihre Stadt zu verteidigen“. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft – ein Aufeinandertreffen der verfeindeten Lager soll unbedingt verhindert werden.

Nach Auskunft von Marcus Schmieder, Sprecher der Polizeidirektion Hannover, wurden 1200 Tickets an Braunschweiger Fans verkauft. Die Problem-Klientel boykottiere allerdings die 2G-Regel und gehe deshalb wahrscheinlich gar nicht in die HDI-Arena.

Risiko-Klientel um Umfeld der Arena

„Es ist damit zu rechnen, dass sich die Risiko-Fans im Umfeld des Stadions und in der Stadt aufhalten“, so der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, Detlev Lenger. Wie viele der 180 Braunschweiger Chaoten, die als gewaltbereit- und gewaltsuchend (Fans Kategorie B und C) eingestuft werden, mit dem Zug anreisen, ist allerdings nicht bekannt. Die Begegnung ist als Risikospiel eingestuft.

Im Vorfeld sind der Polizei keine Straftaten bekannt geworden, die im Zusammenhang mit dem Havelse-Spiel stehen. Am Sonntag sind nach Informationen dieser Zeitung mehrere Hundertschaften im Einsatz, um Zusammenstöße der Fanlager zu vermeiden. Das Verhältnis der Havelse-Anhänger und der Braunschweiger wird übrigens von der Polizei als „neutral“ eingeschätzt.

Von Britta Mahrholz