Havelse-Spiel: Polizeihubschrauber, Wasserwerfer und 150 Problem-Fans aus Braunschweig

Fußball-Einsatz in Hannover: Zum Drittliga-Spiel des TSV Havelse gegen Eintracht Braunschweig in der HDI-Arena sind am Sonntag rund 150 Risiko-Fans des BTSV angereist. Gleichzeitig ist die Problem-Klientel von Hannover 96 weitgehend nicht mit der eigenen Mannschaft nach Regensburg gefahren, sondern hält sich im Bereich des Stadions auf. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften im Einsatz, um die verfeindeten Lager auseinanderzuhalten.

Etwa 750 Braunschweiger Fußball-Anhänger sind am Mittag mit zwei Zügen am Bahnhof Fischerhof in Linden angekommen – der überwiegende Teil sind friedliche Fußballfreunde, allerdings hatten sich unter die Reisenden auch die 150 gewaltbereiten und gewaltsuchenden Braunschweiger gemischt.

Kameras abgeklebt

Nach Erkenntnissen der Bundespolizei waren sie mit Autos zum Haltepunkt Völksen/Eldagsen gefahren, um dort die S-Bahn nach Linden zu nehmen. In der Hoffnung, unter dem Radar der Einsatzkräfte zu bleiben, klebten die Problem-Fans in der Westfalenbahn die Kameras der Videoüberwachung ab. Vergeblich – die Polizei hatte sie dennoch im Blick.

„Auf jeden Fall haben die Braunschweiger einen großen Umweg in Kauf genommen, um nach Hannover zu kommen“, sagt der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, Detlef Lenger. Am Bahnhof Fischerhof wurden die Eintracht-Anhänger von Einsatzkräften in Empfang genommen und zur HDI-Arena begleitet.

Dort gab es erste Straftaten: „Auf dem Weg zum Stadion wurde Pyrotechnik gezündet“, berichtet der Sprecher der Polizeidirektion Hannover, Martin Richter. Die Braunschweiger ließen sich vor der HDI-Arena im Bereich des Gästefan-Blocks nieder. Ins Stadion gingen sie nicht – die Problem-Klientel boykottiert den Besuch wegen der 2G-Regel.

Wasserwerfer in Stellung gebracht

Die Risiko-Fans von Hannover 96 haben sich ebenfalls vor dem Stadion eingefunden – zumeist im Bereich der Nordkurve. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Darunter mit Reitern und einem Hubschrauber, der über dem Einsatzbereich kreist. Zudem wurden Wasserwerfer in Stellung gebracht. „Ziel ist es, ein Aufeinandertreffen der verfeindeten Lager zu unterbinden“, so Richter.

