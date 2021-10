Am Wochenende könnte es in Hannover zu Ausschreitungen von 96-Anhängern und Fans von Eintracht Braunschweig kommen. Grund ist das Drittliga-Spiel des TSV Havelse gegen den BTSV am Sonntag in der HDI-Arena. Es gibt Hinweise, dass gewaltbereite 96-Chaoten statt zum Auswärtsspiel ihrer Mannschaft nach Regensburg zu fahren, die Konfrontation mit Braunschweigern in Hannover suchen.