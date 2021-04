Hannover

Seit die Hausärzte und Hausärztinnen mitimpfen, schnellen die Zahlen der gegen Covid-19 geimpften Menschen hoch. Das freut Patienten, Mediziner und medizinisches Fachpersonal – und das macht richtig Stress in den Praxen, berichtet Karsten Wetenkamp, Allgemeinmediziner aus der List. „Bei etwa 40 Prozent mehr Aufwand zahle ich finanziell unterm Strich drauf“, so der Hausarzt.

Denn die Mediziner in den Praxen bekommen eine sehr viel geringere Vergütung als die Ärzte, die in den Impfzentren tätig sind. 20 Euro pro Impfung erhält die Praxis mit zwei Ärztinnen, einem Arzt und sieben medizinischen Fachangestellten (MFA). 150 Euro die Stunde bekommt ein Mediziner im Impfzentrum gezahlt.

Riesenaufwand durch rationiertes Vakzin

Bereits jetzt sei dies „ein Riesenaufwand, den wir innerhalb von ein paar Tagen auf die Beine stellen mussten – und weiter müssen“. Denn wie viel Vakzin der Praxis zugeteilt würde, bekäme man ein paar Tage zuvor mitgeteilt. „In der vergangenen Woche bekamen wir 14 Ampullen Biontech, aus denen man jeweils sechs Dosen gewinnen und verimpfen kann. Aber nächste Woche bekommen wir nur drei Ampullen Biontech und sechs Astrazeneca.“

Diskussionen um Impfstoff kosten Zeit

Was für Wetenkamps MFA wie Martina Flodman noch mehr Aufwand bedeutet, denn bei Astrazenenca gibt es einen höheren Gesprächsbedarf. „Da wird es sicher große Diskussionen geben“, befürchtet Flodman. Dabei „machen wir im Moment alle Überstunden, es gibt stapelweise Arbeit, die nicht abgearbeitet werden kann“. Die Ärzte erstellen die Liste der impfberechtigten Patienten, die MFA rufen diese an, die Organisation, auch die logistische und räumliche – Patienten müssen nach der Impfung noch eine viertel Stunde bleiben – nehme unglaublich viel Zeit in Anspruch. „Und man nimmt das auch mit nach Hause, kann nicht mehr entspannen, weil man weiß, am nächsten Tag wird es wieder so heftig“, so die 62-Jährige.

Dass es die Diskussionen um das Vakzin Astrazenenca nächste Woche geben wird, ahnt auch Dr. Wetenkamp. „Ich versuche natürlich, den Patienten klar zu machen, dass das ein guter Impfstoff ist.“ Aber es gebe Patienten, auch über 60-Jährige, die verunsichert seien und diesen Impfstoff ablehnten. Dann mache er die Menschen darauf aufmerksam, dass etwa „Rauchen oder Autofahren viel gefährlicher ist“.

Telefonleitung die ganze Zeit blockiert

Noch werde nur die Prioritätsgruppe 1 und 2 (über 70- und 80-Jährige, stark Vorerkrankte) geimpft, die Probleme würden größer mit den entsprechend größeren Gruppen der Priorität 3. „Wenn diese Gruppe Ende April, Anfang Mai dran ist, können wir es nicht mehr leisten, alle einzeln anzurufen. Dann müssen die sich melden“, sagt Wetenkamp. Was im Übrigen ohnehin schon passiere, sehr viel mehr Patienten als sonst riefen wegen der Impfungen an. „Unsere Telefonleitung ist die ganze Zeit komplett blockiert.“

So großartig wie Wetenkamp es findet, dass es bereits nach einem Jahr Impfstoffe gibt – „ein Wunder!“ – und so sehr es den Mediziner freut, dass er impfen kann, so sehr leiden er und seine Praxismitarbeitende unter dem Aufwand. „Wenn ich den ganzen Tag impfe, kann ich mich kaum noch um die anderen Patienten kümmern“, gibt er zu bedenken. Und fordert, dass auch Betriebsärzte und Zahnärzte – „alle, die impfen können“ – mit ins Boot kommen. Wenn denn erst einmal genug Impfstoff da ist.

Aber letztlich ist da auch ein verdammt gutes Gefühl. „Ich habe selten so viele dankbare Patienten“, sagt Wetenkamp. „Die sind total glücklich, wenn sie geimpft wurden.“ Was Martina Flodman auch zum Lächeln trotz des Stresses bringt. „Es ist einfach toll, das man endlich etwas tun kann.“

