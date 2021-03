Hannover

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, ab April die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in die Impfstrategie mit einzubeziehen. Doch dem Hausarzt Roland Franke (41), der in einer Praxis in Letter (Seelze) arbeitet, dauert das zu lange. In einem offenen Brief fordert er nun das Land zu einem schnelleren Handeln auf.

„Die medizinische Versorgung der Menschen inklusive der Impfungen und die Nachbeobachtung, Behandlung sowie Dokumentation von Komplikationen ist unsere Kernaufgabe und unsere Kernkompetenz“, macht er in seinem Schreiben, das der NP vorliegt, deutlich. Die Praxen seien schon jetzt gut auf Impfungen vorbereitet, was fehle sei der Impfstoff. Im Gespräch mit der NP macht Roland Franke deutlich: „Die Ärztinnen und Ärzte müssen jetzt eingebunden werden, damit darf nicht länger gewartet werden. Es braucht eine kleinteilige Struktur, damit alle Patientinnen und Patienten versorgt werden können.“

Daneben ist er überzeugt, dass Impfstoff nicht ungenutzt bleiben dürfe. Dabei beruft er sich auf Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums. Demnach wurden bereits rund 12,5 Millionen Impfdosen an die Länder ausgeliefert, davon wurden 71 Prozent verimpft. „Da ist noch zu viel Luft nach oben“, zeigt er sich überzeugt. Dies könne aber nicht nur mit den Impfzentren gelingen, es brauche auch die Ärztinnen und Ärzte. „Wenn Sie mir morgen eine Ampulle Astrazeneca in die Praxis bringen, impfe ich Ihnen damit meine zehn größten Sorgenkinder und melde Ihnen das an das Impfzentrum oder direkt dem Robert Koch-Institut“, macht er in dem offenen Brief deutlich.

Online-Petition fordert ebenfalls zu schnellerem Handeln auf

Roland Franke ist mit seinem Anliegen nicht alleine. In einer kürzlich gestartete Online-Petition fordern Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ebenfalls, dass das Impfen in den Praxen schnell und unbürokratisch möglich gemacht werden soll. Am Sonntagabend zählte die Petition 3750 Unterschriften.

Doch so leicht scheint das nicht zu funktionieren. Eine Sprecherin des niedersächsischen Sozialministeriums verwies am Sonntag gegenüber der NP darauf, dass man das Engagement der Ärztinnen und Ärzte begrüße, derzeit aber noch Impfstoffknappheit bestehe. Die Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums bezifferten überdies in Teilen nur die ausgelieferte Menge Impfstoff, geben aber keine tatsächliche Auskunft darüber, ob sie bereits an die Impfzentren im Land verteilt werden konnten. Zudem müssen die Termine mit den Impfberechtigten vereinbart werden, auch dies nehme Zeit in Anspruch.

Ab April mehr Impfstoff für Niedersachsen

Ab April werde sich die Impfstofflieferung allerdings erhöhen. Niedersachsen soll dann in der Woche 180.000 Dosen Vakzin erhalten. Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) ist deswegen zuversichtlich: „Wir sind sehr gut gerüstet, wenn der Bund jetzt die Voraussetzungen schafft, dass ab April niedergelassene Ärztinnen und Ärzte impfen dürfen. Dann sind wir richtig gut aufgestellt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir so weiter an Tempo gewinnen werden.“

Vorerst werden die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wegen der Impfstoffknappheit aber nur bettlägerige und immobile Menschen immunisieren. „Für das ab April mögliche Impfverfahren in Arztpraxen wird es eine gesonderte Informationen geben. Noch sind die notwendigen Voraussetzungen durch den Bund nicht geschaffen worden.“

Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen, ist überzeugt, dass Niedersachsen dabei deutlich zu langsam sei: „Ärztinnen und Ärzte müssen schon jetzt schrittweise ins System aufgenommen werden.“ Auch wenn die Anzahl zunächst gering sein sollte, es gehe darum, unbürokratisch Strukturen aufzubauen. In anderen Bundesländern sei dies bereits möglich.

Von Mandy Sarti