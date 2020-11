Hannover

„Wir können die Kontakte bei den meisten nicht mehr nachvollziehen“, sagt Hausärztin Katharina Kornacker (52). Und schaut mit Sorge auf die zur Zeit 50 Patienten ihrer Gemeinschaftspraxis in Linden, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Nicht nur mit Sorge, auch Unverständnis und zuweilen Zorn ist dabei. „Es ist zum Teil Ignoranz, auch Unwissenheit, dass Leute sich nicht an die Regeln halten. Wir informieren sie in mittlerweile 13 Sprachen über Quarantänemaßnahmen und dann stehen viele trotzdem vor der Praxis, weil sie die Informationen einfach nicht lesen.“

Kornacker macht das zuweilen fassungslos und so kann sich der eine Unwissende und die andere Ignorantin auch auf eine „deutliche Ansage von mir“ gefasst machen.

Fallzahlen explodieren: Katharina Kornacker nimmt bei einer Patientin einen Abstrich.

Die drei Ärztinnen Katharina Kornacker, Rita Helmer und Si-Hyen Kim, dazu drei Assistenzärzte, sechs Helferinnen, eine Auszubildende und zwei Studentinnen der Gemeinschaftspraxis haben es wahrlich nicht leicht zur Zeit, obwohl sie alles dafür tun, um es ihren Patienten leicht – und vor allem sicher – zu machen. Das Team ist in A- und B-Teams aufgeteilt, „damit wir nicht die ganze Praxis zumachen müssen, wenn es einen von uns trifft“. Der Hinterhof in der Limmerstraße, der zur Praxis führt, ist jetzt coronagerechtes Wartezimmer. „Wir haben ein Zelt aufgebaut, Bänke hineingestellt, sogar zwei Kronleuchter und Blümchen zum Wohlfühlen, in den Schränken sind Decken und Kissen“, berichtet die Medizinerin. Vom Zelt ab geht es in einen Pavillon und von dort aus führt der Weg zum Sprechzimmer Kornackers, „das ist mittlerweile ein reines Abstrichzimmer“. Kein Wunder: Die Infektionszahlen explodieren, „Ende Oktober waren wir noch bei zwei Tagen Wartezeit, bis die Ergebnisse kommen. Nun sind es schon fünf Tage“.

Außergewöhnliche Maßnahmen im Covid-19 Praxisalltag bei Dr. Katharina Kornacker

Wer jetzt noch eine Grippeimpfung will, kommt - vorerst - umsonst. „Wir haben im März 2019 die Impfdosen bestellt - schon mehr als sonst, sie Ende September 2020 geliefert bekommen.“ Nach vier Tagen sei alles weg gewesen. „Plötzlich sind auch jene auf die Idee gekommen, dass Impfen nützlich ist, die sonst immer dagegen waren.“ Wann und ob nachgeliefert wird, ist unklar. „Wir kriegen genauso wenig wie alle anderen Praxen auch.“ Auch der Impfstoff gegen Pneumokokken – älteren Menschen und Lungenkranken empfohlen – ist mittlerweile aus.

Auch die Psyche leidet bei vielen Patienten

Doch es geht nicht immer nur um den Schutz des Körpers. Katharina Kornacker stellt bei Patienten fest, dass durch Coronafolgen und Quarantäne auch die Psyche leidet. „Da ploppen teilweise posttraumatische Geschichten auf“, weiß sie.

Abstand statt Masken für Kinder

Ob übrigens das Maskentragen für die Schulkinder traumatisch sein könnte, bezweifelt die Hausärztin. Aber „eine Lösung ist das nicht. Ich glaube, es ist einfach der verzweifelte Versuch, den Schulbetrieb irgendwie aufrecht zu erhalten“. Ob das klappt? „Wenn die Kinder und Jugendlichen acht Stunden in ihre Masken sabbern, husten und rotzen, wird das zu mehr Atemwegserkrankungen führen“, prophezeit Kornacker. Sie würde lieber auf Abstand setzen, „das ergibt mehr Sinn“. Räumlichkeiten wie nicht genutzte Veranstaltungszentren oder Messehallen stünden ja zur Verfügung. „Für solche pragmatischen Geschichten sind Politiker aber häufig nicht offen, die halten das nicht für umsetzbar“, mutmaßt sie.

Außergewöhnliche Maßnahmen im Covid-19 Praxisalltag bei Dr. Katharina Kornacker

Bei weiter explodierenden Fallzahlen und einem strengeren Lockdown müssten dann wieder die ohnehin besonders belastete Menschen leiden. „Es ist wirklich krass, wie belastet vor allem alleinerziehende Frauen im Lockdown sind. Die arbeiten, müssen Homeschooling machen und stehen mit allem allein da.“

Belastet sind aber auch Hausärztinnen wie Katharina Kornacker und ihre Kolleginnen. Gerade erst hat die Praxis Laptops für Mitarbeiterinnen gekauft, die aus dem Homeoffice die Flut an Emails beantworten, Patienten informieren und den Betrieb organisieren können - „getrenntes A- und B-Team eben“. Doch Sprechstunden, Nachsorge, Telefonate, die Beantwortung von Emails und Telefonaten sowie die unglaubliche Bürokratie können in einer 40-Stunden-Woche eben nicht gewuppt werden. „Kürzlich habe ich in der Praxis geschlafen, es ist nicht ungewöhnliches, bis nachts um ein Uhr hier zu sitzen“, sagt die Ärztin.

