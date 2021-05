Hauptsache, der Gartenzwerg darf stehen bleiben“: Das sagen die NP-Leser zum Poolverbot in Kleingärten

Hannover

Es ist ein Thema, das polarisiert. Wie so viele in diesen Tagen. Aber kein Thema hat die NP-Leser in den letzten 24 Stunden so aufgewühlt, wie das geplante Verbot von Pools in Kleingärten. In den sozialen Medien haben sie sich aufgeregt, diskutiert und Freunde verlinkt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir haben die Diskussion einmal zusammengefasst.

Zu große Pools müssen abgebaut werden

Das ist das Thema: Für 2022 ist ein Verbot von größeren Pools in Kleingärten in der Region Hannover geplant. Die Stadt überarbeitet seit diesem Monat zusammen mit dem Bezirksverband der Kleingärtner die Gartenordnung, über die im Frühjahr 2022 abgestimmt werden soll. Zum Poolverbot gibt es bereits eine Einigung, die im Rahmen der neuen Gartenordnung verabschiedet werden soll.

Erlaubt bleiben sollen Pools nur noch bis zu einem Durchmesser von 2,50 Meter und einer Tiefe von 60 Zentimetern. Über die Wasserknappheit in den Kolonien hatte es regelmäßige Beschwerden gegeben. Deshalb solle laut Andreas Hildebrand, dem Anwalt des Kleingärtnerverbandes, nun eine Regelung in die Baurichtlinie aufgenommen werden, die Rechtssicherheit schafft. Was zur Folge hat, dass zahlreiche Pools abgebaut werden müssen.

„Es ist einfach nur noch traurig“

In den sozialen Medien wurde und wird noch immer fleißig darüber diskutiert. Allein der Facebook-Beitrag zu diesem Thema wurde 135-mal geteilt. Zahlreiche Freunde wurden verlinkt, um sie auf das geplante Poolverbot aufmerksam zu machen.

Zustimmende Kommentare sucht man allerdings vergeblich. So meint Maria W. beispielsweise: „Parallel sollte man auch Freibäder schließen, weil diese jahrelang nicht saniert wurden. Diejenigen, die sich so ein Ding in den Garten stellen, verfolgen ja den Zweck, Freude für die Kinder zu schaffen. Es ist einfach nur traurig.“

Jessia N. fordert: „Dann soll mir die tolle Stadt Hannover das Geld für mein Pool wiedergeben!“ Dirk Radtke hat die Nase offenbar gestrichen voll: „Am besten stampfen wir alle Gärten ein und machen Bauland draus. Diese Kleingartenvorschriften sind das letzte.“

„Damit Kleingärten wieder richtig spießig werden“

Der Großteil versucht, denjenigen ein Stimme zu geben, die keine haben: den Kindern. Karola P. kommentiert: „Was kommt noch alles in diesem soo kinderfreundlichen Land?“ Laut Manuela W. „werden die Kinder sehr traurig sein“. Und Sandra R. fügt hinzu: „Der Bezirksverband besteht wahrscheinlich nur aus älteren Leuten ohne Kinder. Als nächstes werden Trampoline und grillen verboten. Damit Kleingärten wieder richtig spießig werden. Hauptsache, der Gartenzwerg darf stehen bleiben.“ Thomas M. schlägt vor, drei kleinere Pools aufzustellen. „Für jedes Kind einen eigenen Pool, damit es nicht zu Drängeleien und Streitereien kommt.“

Chris S. ärgert sich „über einen Haufen blödsinniger Kommentare“. Er verweist darauf, dass die Regelung ausschließlich Kleingärten betrifft, die im Bezirksverband der Kleingärtner organisiert seien. „Kleingärten ohne Verein oder anderweitig organisiert betrifft das nicht. Ebenso wenig ist der private Garten am Haus betroffen“, schreibt er. Und weiter: „Der Bezirksverband ist ein Verein und deren Mitgliedern steht es frei, sich selber die komischsten Regeln zu geben. Und das tun sie ganz gerne. Man muss da ja nicht eintreten. Mit der Politik und welche Partei gerade regiert hat das nix zu tun. Die Stadt Hannover ist nur die Verpächterin des Landes.“

Von Christoph Hage und Christian Bohnenkamp