Hannover

Springen, klettern, Spaß haben: All das können Besucher ab Donnerstag (9. Mai) im Trampolinpark Jump/One, der von nun an mit seiner bundesweit ersten Fläche im neu gestalteten Hauptgüterbahnhof ansässig ist. „Wir sind startklar“, freut sich Area-Manager Dirk Wasniak. Hier und da müssten nur noch einzelne Sachen in die Schränke geräumt werden.

Keine Angst vor der Konkurrenz

An der Vahrenwalder Straße gibt es mit dem Superfly bereits ein solches Konzept. Als Konkurrenz-Unternehmen sieht Wasniak das nicht: „Die Stadt ist groß genug, so dass zwei Parks überleben können.“ Außerdem würde das in grün und schwarz gehaltene Jump/One, das sich mit Fit/One eigentlich auf Fitness-Studios spezialisiert hat, andere Attraktionen als das Superfly anbieten. Dazu zähle unter anderem der „Twister“: In der Mitte dreht sich eine Stange, der Springer muss dann im richtigen Moment darüber hüpfen oder in die Hocke gehen. Daneben gibt es unter anderem die klassische Schnitzelgrube, eine Völkerball-Area und ein Luftkissen.

Mitspringen können Kinder jeden Alters, unter sieben Jahren allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen. Für die älteren Besucher gibt es einen speziellen Parcour, bei dem viel Kraft gefragt ist. Und auch für die Zukunft gibt es schon Pläne. „Wir wollen bald Events anbieten“, so Wasniak. Schon jetzt können die Besucher an einzelnen Stationen gegeneinander antreten.

Boulderhalle mit vielen Schwierigkeitsgraden

Bereits am 1. Mai hat im Hauptgüterbahnhof die Boulderhalle Beta eröffnet. Rund 650 Quadratmeter Wandfläche und acht verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt es dort. Florian von Rücker (40), einer von drei Inhabern, ist mit den Besucherzahlen der ersten Tage zufrieden: „Man spürt richtig, dass die Leute darauf gewartet haben.“

Ähnlich wie das Jump/One sieht Beta andere Hallen im Stadtgebiet nicht als Konkurrenz. „Wir verstehen uns alle gut und sehen das eher als Ergänzung“, macht von Rücker klar und betont: „Jede Halle hat ihren eigenen Charakter, das Gesamtbild muss einfach stimmen.“ Jede Woche werden einzelne Boulder umgeschraubt. Dabei kommen neben dem so genannten Hauptschrauber auch Besucherschrauber aus ganz Deutschland vorbei. „Dadurch entsteht immer wieder etwas Neues“, sagt er. Den Fokus legt er mit seinen Kollegen auf das sportliche Bouldern, aber auch Kinder können sich an der Wand probieren. Kambu Reichl (26) klettert drei bis vier mal in der Woche. Von der Beta-Halle ist sie „positiv überrascht“. Vor allem die Veranschaulichung der einzelnen Schwierigkeitsgrade lobt sie.

Öffnungszeiten und Eintritt Das Jump/One öffnet täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr, am Freitag und Sonnabend bis 23 Uhr. Tickets kosten zwischen 8 Euro für 30 Minuten und 24 Euro für 120 Minuten. Zudem gibt es Gruppentarife und Ermäßigungen ab einem Grad der Behinderung von 50. Die Boulderhalle Beta öffnet von Montag bis Freitag zwischen 10 und 23 Uhr, Sonnabend und Sonntag zwischen 9 und 22 Uhr. Die Tagespreise liegen bei 11 Euro für Erwachsene. Andere Preise gibt es unter anderem für Familien und Early Birds.

Feinkosthändler mit Bistro und Eisdiele

Nur ein paar Meter von den sportlichen Aktivitäten entfernt, können Besucher beim Feinkosthändler Andronaco italienische Spezialitäten kaufen. Betriebsleiter Angelo Arena bezeichnet das Unternehmen als „größten Importeur italienischer Feinkost in Deutschland“. Rund 7000 Produkte von Wein, Käse, Wurst, Fisch und Fleisch werden auf den rund 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche angeboten. Daneben gibt es einen großen Bistrobereich, schon bald soll eine Eisdiele hinzukommen. Erst vergangene Woche hat der Feinkosthänder Rossini sein neues Areal in Bornum eröffnet. Arena macht sich darüber keine Sorgen. „Wir wissen, dass wir ein großes Sortiment und gute Qualität haben.“

Andere Flächen stehen noch zur Vermietung

Noch in diesem Jahr entsteht außerdem ein Fitnessstudio der „ McFit“-Kette in der riesigen Bahnhofshalle. In den kommenden Wochen wird eine Skateranlage im Außenbereich in Betrieb genommen. Drei weitere Flächen stehen nach Angaben eines Aurelis-Sprechers noch zur Vermietung. Das Immobilienunternehmen hatte das Areal Ende März an die Boes AG verkauft, wird die Arbeiten jedoch noch abschließen. Konkret handele es sich um Flächen zwischen 295 und 1400 Quadratmetern, teilweise mit einem Außenbereich. Derzeit sei das Unternehmen mit Interessenten im Gespräch, aber auch für weitere Ideen offen. Einzige Voraussetzung: „Es soll sich um eine Freizeitnutzung handeln“, so der Sprecher.

Von Cecelia Spohn