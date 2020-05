Corona hat vieles verändert – auch die Arbeit der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover. Dort hatten es die Beamten jetzt mit zwei Ladendieben (16, 16) zu tun, die unter dem Verdacht standen, mit Covid-19 infiziert zu sein. Daraufhin lief in der Dienststelle ein Schutz-Szenario an, dessen Maßnahmen bis ins Privatleben der Polizisten reichen.