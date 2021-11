Hannover

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend am Hauptbahnhof in Hannover einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 19-Jährige geriet ins Visier der Beamten, weil er sich geweigert hatte, in einem Zug einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen.

Zugpersonal alarmiert Polizei

Angefangen hatte alles mit dem Hilferuf aus dem Zug gegen 21.30 Uhr. Das Personal wollte den 19-Jährigen von der Weiterfahrt ausschließen und alarmierte die Bundespolizei. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten fest, dass der gebürtige und inzwischen obdachlose Berliner zur Festnahme ausgeschrieben war.

Haftbefehl vollstreckt

Der 19-Jährige wurde von der Justiz gesucht: Gegen ihn lag seit zwei Monaten ein Untersuchungshaftbefehl vor. Es laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn. Der Maskenverweigerer sitzt inzwischen hinter Gittern.

Von Britta Mahrholz