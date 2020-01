Hauptbahnhof Hannover: Polizei bringt erst Frau (47), dann ihren Freund in den Knast

Hannover

Endstation Knast: Fahnder der Bundespolizei haben am Donnerstag am Hauptbahnhof Hannover eine Frau (47) festgenommen, die von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Sie wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe ins Gefängnis nach Hildesheim gebracht. Am Freitag kassierten die Beamten dann auch ihren Lebensgefährten (45) ein. Nach ihm wurde ebenfalls gefahndet. Auch er befindet sich nun hinter Gittern.

Das Pärchen stammt aus dem Drogenmilieu und hat schon einiges auf dem Kerbholz. Aktuell muss die 47-Jährige wegen Schwarzfahrereien 90 Tage in der Justizvollzugsanstalt absitzen. Ihr Freund verbüßt die nächsten sechs Monate eine Gesamtfreiheitsstrafe wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ihn hatten die Fahnder am Freitag gegen 14 Uhr im Hauptbahnhof geschnappt.

Bei der Verhaftung übergab der Mann den Beamten den Schlüssel für die Wohnung der Familie – mit der Bitte, diesen dem Sohn (27) seiner Lebensgefährtin zu auszuhändigen. Auch der 27-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter, auch er gehört der Drogenszene an. Im vergangenen Jahr hatten die Fahnder ihn ebenfalls zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe im Gefängnis abgeliefert.

Von Britta Mahrholz